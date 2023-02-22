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Возраст и количество легковых машин в автопарке Грузии
Возраст и количество легковых машин в автопарке Грузии
В Грузии зарегистрировано 639,7 тысячи легковых машин в Грузии, и только 239,1 тысячи машин выпущены менее 20 лет назад 22.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-22T20:00+0400
2023-02-22T20:00+0400
2023-02-28T10:28+0400
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Согласно данным МВД на 31 декабря 2022 года, где легковой автомобиль есть у каждого шестого жителя Грузии, в категории машин, выпущенных в течение последних десяти лет, лидируют легковушки 2013 и 2014 года выпуска. А в категории давности 10-20 лет на первом месте автомобили 2003 и 2005 года выпуска.Сколько машин ездят в Грузии?>>При этом большинство легковых машин в Грузии ездят на бензине (370,1 тысячи). На втором месте – машины на дизельном топливе, гибриды или автомобили на газе (79,6 тысячи). На долю электромобилей в Грузии приходится 1,8 тысячи единиц.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете количество легковых автомобилей в стране по годам выпуска.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, инфографика, инфографика
Возраст и количество легковых машин в автопарке Грузии
20:00 22.02.2023 (обновлено: 10:28 28.02.2023)
В Грузии зарегистрировано 639,7 тысячи легковых машин в Грузии, и только 239,1 тысячи машин выпущены менее 20 лет назад
Согласно данным МВД на 31 декабря 2022 года, где легковой автомобиль есть у каждого шестого жителя Грузии, в категории машин, выпущенных в течение последних десяти лет, лидируют легковушки 2013 и 2014 года выпуска. А в категории давности 10-20 лет на первом месте автомобили 2003 и 2005 года выпуска.
При этом большинство легковых машин в Грузии ездят на бензине (370,1 тысячи). На втором месте – машины на дизельном топливе, гибриды или автомобили на газе (79,6 тысячи). На долю электромобилей в Грузии приходится 1,8 тысячи единиц.
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете количество легковых автомобилей в стране по годам выпуска.