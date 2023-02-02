https://sputnik-georgia.ru/20230202/evrovidenii-2023---predstavitel-gruzii-vystupit-vo-vtorom-polufinale-274465340.html
"Евровидении-2023" - представитель Грузии выступит во втором полуфинале
"Евровидении-2023" - представитель Грузии выступит во втором полуфинале
Грузия отправит на "Евровидение-2023" победителя шоу "Голос" 02.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-02T08:31+0400
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Представитель Грузии на Международном песенном конкурсе "Евровидение – 2023" выступит во втором полуфинале, об этом стало известно на жеребьевке в Ливерпуле, где и состоится шоу. Наряду с Грузией, во втором полуфинале выступят Армения, Кипр, Румыния, Дания, Бельгия, Исландия, Греция, Эстония, Албания, Австралия, Австрия, Литва, Сан-Марино, Словения и Польша. Что касается первого полуфинального шоу, то здесь выступят Сербия, Латвия, Португалия, Ирландия, Норвегия, Хорватия, Мальта, Швеция, Молдова, Швейцария, Израиль, Нидерланды, Финляндия, Азербайджан и Чехия. Известно, что Грузия отправит на "Евровидение-2023" победителя шоу "Голос". Победителя этого проекта выбирают телезрители.Конкурс "Евровидение – 2023" пройдет 9, 11 и 13 мая этого года в британском городе Ливерпуль. В 2022 году на "Евровидении" победила украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, тбилиси, армения, кипр
"Евровидении-2023" - представитель Грузии выступит во втором полуфинале
Грузия отправит на "Евровидение-2023" победителя шоу "Голос"
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Представитель Грузии на Международном песенном конкурсе "Евровидение – 2023" выступит во втором полуфинале, об этом стало известно на жеребьевке в Ливерпуле, где и состоится шоу.
Наряду с Грузией, во втором полуфинале выступят Армения, Кипр, Румыния, Дания, Бельгия, Исландия, Греция, Эстония, Албания, Австралия, Австрия, Литва, Сан-Марино, Словения и Польша.
Что касается первого полуфинального шоу, то здесь выступят Сербия, Латвия, Португалия, Ирландия, Норвегия, Хорватия, Мальта, Швеция, Молдова, Швейцария, Израиль, Нидерланды, Финляндия, Азербайджан и Чехия.
Известно, что Грузия отправит на "Евровидение-2023" победителя шоу "Голос". Победителя этого проекта выбирают телезрители.
Конкурс "Евровидение – 2023" пройдет 9, 11 и 13 мая этого года в британском городе Ливерпуль.
В 2022 году на "Евровидении" победила украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania.