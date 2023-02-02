https://sputnik-georgia.ru/20230202/gosuscherb-na-300-tys-lari--v-gruzii-zaderzhany-obvinyaemye-v-prisvoenii-zemel-274500995.html

Госущерб на 300 тыс. лари – в Грузии задержаны обвиняемые в присвоении земель

Госущерб на 300 тыс. лари – в Грузии задержаны обвиняемые в присвоении земель

Обвиняемые присвоили 1,4 тысячи квадратных метров государственной земли 02.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-02T18:39+0400

2023-02-02T18:39+0400

2023-02-02T19:08+0400

новости

грузия

происшествия

гомисмта

бахмаро

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24440/04/244400400_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a645a60963927d7c694184cebd43fb31.jpg

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Семерым обвиняемым в незаконном присвоении государственным земель в курортном горном поселке Гомисмта (Гурия) грозит до девяти лет заключения, говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Грузии.Следствие установило, что в 2021 году обвиняемые в рамках системной регистрации прав на земельные участки представили в Национальное агентство государственного реестра фальшивые документы. Злоумышленники утверждали, что якобы до 2007 года они самовольно владели земельными участками в курортном поселке.На этом основании обвиняемые мошенническим путем завладели государственной землей площадью 1,4 тысячи квадратных метров, тем самым нанеся государству ущерб в размере 301,5 тысячи лари (113,8 тысячи долларов).В Грузии 13 человек обвиняются в присвоении госземель>>Следствие ведется по двум статьям УК Грузии – "Мошенничество в крупном размере" и "Изготовление и использование поддельных документов, повлекшие значительный вред". Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до девяти лет.Все семеро обвиняемых сотрудничали со следствием и признались в совершении преступления. По обвинительному приговору суда их лишили незаконно присвоенных участков и вернули государству.Прокуратура Грузии активно продолжает следствие как в поселке Гомисмта, так и в поселке Бахмаро, для выявления лиц, совершивших аналогичные преступления.На сегодняшний день по фактам мошеннического завладения государственными землями в поселках Гомисмта и Бахмаро возбуждено уголовное дело в отношении 58 лиц, государству возвращено недвижимое имущество на сумму 1,9 миллиона лари (более 715 тысяч долларов).Концепция системной регистрации земельных участковВ 2019 году министерство юстиции Грузии разработало концепцию системной и спорадической регистрации земельных участков. При системном подходе все земельные участки в конкретном районе одновременно заносятся в кадастровую книгу, а при спорадическом подходе регистрация проводится по запросу.В рамках реформы процедуры регистрации земли были упрощены с 1 августа 2016 года. Ее цель – защита прав землевладельцев. Зарегистрировать земельные участки можно в Домах юстиции, филиалах Публичного реестра и общественных центрах Грузии.Регистрация земли сельскохозяйственного назначения является главным условием для получения льгот от государства фермерами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

гомисмта

бахмаро

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, происшествия, гомисмта, бахмаро