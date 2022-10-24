https://sputnik-georgia.ru/20221024/v-gruzii-13-chelovek-obvinyayutsya-v-prisvoenii-goszemel-271605119.html

В Грузии 13 человек обвиняются в присвоении госземель

В Грузии 13 человек обвиняются в присвоении госземель

По данным прокуратуры, обвиняемые присвоили государственные земли площадью 79,2 тысячи квадратных метров, стоимостью 122,7 тысячи лари 24.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-24T21:47+0400

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2022-10-24T21:47+0400

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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение 13 лицам по фактам мошеннического завладения государственными землями, пособничества мошенничеству и злоупотребления должностными полномочиями в регионе Кахети, говорится в сообщении ведомства.Среди обвиняемых бывший представитель мэра муниципалитета Сагареджо.В ходе процедуры регистрации представитель мэра муниципалитета, злоупотребляя служебными полномочиями, предоставил ложные сведения работникам государственного реестра в пользу односельчан.Также обвиняемые с целью получения прав собственности обманным путем солгали в пользу друг друга и подтвердили, что по состоянию на 20 сентября 2007 года они владели недвижимостью рядом.В результате, обвиняемые присвоили государственные земли площадью 79,2 тысячи квадратных метров, стоимостью 122,7 тысячи лари.Мошенники в Грузии присвоили государственные земли >>Как сообщает прокуратура, бывшему чиновнику мэрии Сагареджо предъявлено обвинение по статьям "злоупотребление должностными полномочиями вопреки общественным интересам, в целях получения выгоды для других лиц, повлекшее существенное нарушение законного интереса государства" и "мошенничество, совершенное в крупном размере", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет.Что касается его односельчан, им также грозит до девяти лет тюрьмы за "мошенничество, повлекшее значительный ущерб, совершенное в крупном размере" и "помощь в мошенничестве".Махинации с землей – в Грузии выявили факт присвоения госимущества >>По информации прокуратуры, обвиняемые сотрудничают со следствием и признают вину. По обвинительному приговору суда, они будут лишены этих земельных участков в пользу государства.Прокуратура Грузии продолжает расследование с целью выявления и изобличения лиц, совершивших аналогичные преступления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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