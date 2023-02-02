https://sputnik-georgia.ru/20230202/gruzinskaya-mechta-skepticheski-smotrit-na-opros-amerikanskoy-organizatsii-274507904.html

"Грузинская мечта" скептически смотрит на опрос американской организации

"Грузинская мечта" скептически смотрит на опрос американской организации

Грузинские политики прокомментировали очередное исследование общественного мнения 02.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-02T21:06+0400

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Деятельность американской неправительственной организации, которая регулярно проводит исследования общественного мнения в Грузии, направлена на информационную атаку на общественность, заявил вице-спикер парламента, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский.В четверг были обнародованы результаты очередного социологического опроса. На вопрос "Какая из партий наиболее близка к вашим политическим взглядам?", 25% опрошенных назвали правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия", 6% – крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение". Не придерживаются взглядов ни одной из партий 39% респондентов.По словам Вольского, ни разу в предвыборный период американская организация не смогла сделать правильный прогноз.Все еще существуют серьезные проблемы в социально-экономической сфере, в сфере трудоустройства, но тем не менее факт, что тенденция сравнительно лучше, подчеркнул Вольский.Депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишвили заострил внимание на той части исследования, которая касается мнения населения о развитии страны.Так, согласно результатам опроса, 37% считают респондентов, что страна развивается в правильном направлении. Это на 14% больше по сравнению с предыдущим опросом.Это значит, что шаги, предпринятые правительством на благо страны, были важными, подчеркнул депутат.Всегда существует скептицизм по отношению к результатам исследований, исходя из того, кто их проводит, заявил в свою очередь депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили.По словам Кадагишвили, власти Грузии делают все, что должны делать в плане интеграции с Евросоюзом, однако, по мнению депутата, у населения выражает недовольство по отношению ко всем политическими акторам.Согласно результатам опроса, 30% жителей страны считают, что в течение последних пяти лет Грузия больше сблизилась с Евросоюзом, в то время как по мнению 29% респондентов, отношения между Грузией и ЕС не менялись. В том, что Грузия больше отдалилась от ЕС считает 25% опрошенных.Кроме того, большая часть участников опроса (38%) считает, что правительство делает недостаточно для вступления Грузии в ЕС, а еще 18% ответили, что для этого правительство ничего не делает. Противоположного мнения придерживается 30% участников опроса. Не знает ответа на вопрос 13% респондентов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, грузинская мечта