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"Грузинская мечта" скептически смотрит на опрос американской организации
"Грузинская мечта" скептически смотрит на опрос американской организации
Грузинские политики прокомментировали очередное исследование общественного мнения 02.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-02T21:06+0400
2023-02-02T21:06+0400
2023-02-02T21:06+0400
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Деятельность американской неправительственной организации, которая регулярно проводит исследования общественного мнения в Грузии, направлена на информационную атаку на общественность, заявил вице-спикер парламента, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский.В четверг были обнародованы результаты очередного социологического опроса. На вопрос "Какая из партий наиболее близка к вашим политическим взглядам?", 25% опрошенных назвали правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия", 6% – крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение". Не придерживаются взглядов ни одной из партий 39% респондентов.По словам Вольского, ни разу в предвыборный период американская организация не смогла сделать правильный прогноз.Все еще существуют серьезные проблемы в социально-экономической сфере, в сфере трудоустройства, но тем не менее факт, что тенденция сравнительно лучше, подчеркнул Вольский.Депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишвили заострил внимание на той части исследования, которая касается мнения населения о развитии страны.Так, согласно результатам опроса, 37% считают респондентов, что страна развивается в правильном направлении. Это на 14% больше по сравнению с предыдущим опросом.Это значит, что шаги, предпринятые правительством на благо страны, были важными, подчеркнул депутат.Всегда существует скептицизм по отношению к результатам исследований, исходя из того, кто их проводит, заявил в свою очередь депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили.По словам Кадагишвили, власти Грузии делают все, что должны делать в плане интеграции с Евросоюзом, однако, по мнению депутата, у населения выражает недовольство по отношению ко всем политическими акторам.Согласно результатам опроса, 30% жителей страны считают, что в течение последних пяти лет Грузия больше сблизилась с Евросоюзом, в то время как по мнению 29% респондентов, отношения между Грузией и ЕС не менялись. В том, что Грузия больше отдалилась от ЕС считает 25% опрошенных.Кроме того, большая часть участников опроса (38%) считает, что правительство делает недостаточно для вступления Грузии в ЕС, а еще 18% ответили, что для этого правительство ничего не делает. Противоположного мнения придерживается 30% участников опроса. Не знает ответа на вопрос 13% респондентов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, грузинская мечта
политика, грузия, новости, грузинская мечта
"Грузинская мечта" скептически смотрит на опрос американской организации
Грузинские политики прокомментировали очередное исследование общественного мнения
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Деятельность американской неправительственной организации, которая регулярно проводит исследования общественного мнения в Грузии, направлена на информационную атаку на общественность, заявил вице-спикер парламента, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский.
В четверг были обнародованы результаты очередного социологического опроса. На вопрос "Какая из партий наиболее близка к вашим политическим взглядам?", 25% опрошенных назвали правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия", 6% – крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение". Не придерживаются взглядов ни одной из партий 39% респондентов.
По словам Вольского, ни разу в предвыборный период американская организация не смогла сделать правильный прогноз.
"Многие исследовательские организации будут заняты осуществлением определенной информационной атаки на грузинскую общественность. Я не видел результатов исследования, но мы знаем, что рейтинг "Грузинской мечты" больше, чем у других", – заявил Вольский.
Все еще существуют серьезные проблемы в социально-экономической сфере, в сфере трудоустройства, но тем не менее факт, что тенденция сравнительно лучше, подчеркнул Вольский.
Депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишвили заострил внимание на той части исследования, которая касается мнения населения о развитии страны.
Так, согласно результатам опроса, 37% считают респондентов, что страна развивается в правильном направлении. Это на 14% больше по сравнению с предыдущим опросом.
"Наше население считает, что страна развивается в правильном направлении и доверяет власти. Важно, что такой настрой выражают большинство опрошенных, даже та часть, которая не поддерживает "Грузинскую мечту". То есть 76% опрошенных говорят, что наша страна правильно развивается", – заявил Ионатамишвили.
Это значит, что шаги, предпринятые правительством на благо страны, были важными, подчеркнул депутат.
Всегда существует скептицизм по отношению к результатам исследований, исходя из того, кто их проводит, заявил в свою очередь депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили.
"Тенденция показывает, что на фоне тех вызовов, перед которыми стоит Грузия, люди верят, что страна развивается в правильном направлении. Существует вера в то, что они чувствуют себя в стране относительно безопасно, и в то, что правительство может справится с кризисом", - заявил Кадагишвили.
По словам Кадагишвили, власти Грузии делают все, что должны делать в плане интеграции с Евросоюзом, однако, по мнению депутата, у населения выражает недовольство по отношению ко всем политическими акторам.
Согласно результатам опроса, 30% жителей страны считают, что в течение последних пяти лет Грузия больше сблизилась с Евросоюзом, в то время как по мнению 29% респондентов, отношения между Грузией и ЕС не менялись. В том, что Грузия больше отдалилась от ЕС считает 25% опрошенных.
Кроме того, большая часть участников опроса (38%) считает, что правительство делает недостаточно для вступления Грузии в ЕС, а еще 18% ответили, что для этого правительство ничего не делает. Противоположного мнения придерживается 30% участников опроса. Не знает ответа на вопрос 13% респондентов.