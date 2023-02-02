https://sputnik-georgia.ru/20230202/gruziya-i-armeniya-usilyat-sovmestnuyu-borbu-protiv-finansovykh-prestupleniy-274505687.html
Грузия и Армения усилят совместную борьбу против финансовых преступлений
Грузия и Армения усилят совместную борьбу против финансовых преступлений
Стороны наметили конкретные будущие мероприятия по обмену опытом и обеспечению его внедрения на практике 02.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-02T17:59+0400
2023-02-02T17:59+0400
2023-02-02T17:59+0400
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Грузия и Армения оформили меморандум, который предусматривает активизацию и углубление двустороннего сотрудничества в области выявления, предотвращения и расследования преступлений в финансово-экономической сфере, говорится в сообщении Следственной службы министерства финансов Грузии. Меморандум оформлен между Следственной службой Министерства финансов Грузии и Комитетом государственных доходов Армении, в рамках официального визита грузинской делегации в Ереван. Стороны обсудили такие важные направления, как борьба с преступлениями, совершаемыми в финансово-экономической сфере, превенция финансовых и иных видов преступлений в пределах компетенции и другие вопросы. Соглашение об упрощенном пересечении границы Грузии с Арменией вступило в силу >>По итогам визита намечены конкретные будущие мероприятия по обмену опытом и обеспечению его внедрения на практике. Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. За 30 лет дипотношений Грузия и Армения оформили между собой десятки документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
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грузия, новости, экономика, армения, служба доходов министерства финансов грузии
грузия, новости, экономика, армения, служба доходов министерства финансов грузии
Грузия и Армения усилят совместную борьбу против финансовых преступлений
Стороны наметили конкретные будущие мероприятия по обмену опытом и обеспечению его внедрения на практике
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Грузия и Армения оформили меморандум, который предусматривает активизацию и углубление двустороннего сотрудничества в области выявления, предотвращения и расследования преступлений в финансово-экономической сфере, говорится в сообщении Следственной службы министерства финансов Грузии.
Меморандум оформлен между Следственной службой Министерства финансов Грузии и Комитетом государственных доходов Армении, в рамках официального визита грузинской делегации в Ереван.
Стороны обсудили такие важные направления, как борьба с преступлениями, совершаемыми в финансово-экономической сфере, превенция финансовых и иных видов преступлений в пределах компетенции и другие вопросы.
По итогам визита намечены конкретные будущие мероприятия по обмену опытом и обеспечению его внедрения на практике.
Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. За 30 лет дипотношений Грузия и Армения оформили между собой десятки документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции