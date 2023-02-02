https://sputnik-georgia.ru/20230202/natsbank-gruzii-zhestkaya-monetarnaya-politika-sokhranitsya-v-techenie-goda-274479199.html

Нацбанк Грузии: жесткая монетарная политика сохранится в течение года

Нацбанк Грузии: жесткая монетарная политика сохранится в течение года

Национальный банк остается концентрированным на снижении инфляции, отметил глава ведомства 02.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-02T10:46+0400

2023-02-02T10:46+0400

2023-02-02T10:46+0400

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кобы гвенетадзе

национальный банк

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Риск роста цен в Грузии остается высоким исходя из неопределенности на рынке и геополитического положения, заявил глава Национального банка Коба Гвенетадзе. Годовая инфляция (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года) в Грузии составила 9,8%. Он отметил, что хоть и рост цен миновал свой пик, в декабре уровень инфляции составил 9,8%, что намного выше целевого показателя в 3%. "С учетом высокой неопределенности и инфляционных рисков, Национальный банк остается концентрированным на снижении инфляции и по текущему прогнозу в течение года сохранит жесткую монетарную политику", - сказал Гвенетадзе. Ранее Нацбанк прогнозировал приближение уровня инфляции к целевому показателю уже во второй половине 2023 года и предполагал смягчение монетарной политики по мере снижения факторов риска. В среду Национальный банк Грузии оставил ставку рефинансирования на уровне 11%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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