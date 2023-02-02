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Нацбанк Грузии: жесткая монетарная политика сохранится в течение года
Нацбанк Грузии: жесткая монетарная политика сохранится в течение года
Национальный банк остается концентрированным на снижении инфляции, отметил глава ведомства 02.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-02T10:46+0400
2023-02-02T10:46+0400
2023-02-02T10:46+0400
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кобы гвенетадзе
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Риск роста цен в Грузии остается высоким исходя из неопределенности на рынке и геополитического положения, заявил глава Национального банка Коба Гвенетадзе. Годовая инфляция (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года) в Грузии составила 9,8%. Он отметил, что хоть и рост цен миновал свой пик, в декабре уровень инфляции составил 9,8%, что намного выше целевого показателя в 3%. "С учетом высокой неопределенности и инфляционных рисков, Национальный банк остается концентрированным на снижении инфляции и по текущему прогнозу в течение года сохранит жесткую монетарную политику", - сказал Гвенетадзе. Ранее Нацбанк прогнозировал приближение уровня инфляции к целевому показателю уже во второй половине 2023 года и предполагал смягчение монетарной политики по мере снижения факторов риска. В среду Национальный банк Грузии оставил ставку рефинансирования на уровне 11%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, грузия, экономика, кобы гвенетадзе, национальный банк
новости, грузия, экономика, кобы гвенетадзе, национальный банк
Нацбанк Грузии: жесткая монетарная политика сохранится в течение года
Национальный банк остается концентрированным на снижении инфляции, отметил глава ведомства
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Риск роста цен в Грузии остается высоким исходя из неопределенности на рынке и геополитического положения, заявил глава Национального банка Коба Гвенетадзе.
Годовая инфляция (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года) в Грузии составила 9,8%.
"Позитивные тенденции на международном рынке дают нам основания для осторожного оптимизма, но, исходя из текущего геополитического положения, неопределенность остается высокой, и риск-факторы в основном действуют в направлении роста инфляции", - заявил Гвенетадзе.
Он отметил, что хоть и рост цен миновал свой пик, в декабре уровень инфляции составил 9,8%, что намного выше целевого показателя в 3%.
"С учетом высокой неопределенности и инфляционных рисков, Национальный банк остается концентрированным на снижении инфляции и по текущему прогнозу в течение года сохранит жесткую монетарную политику", - сказал Гвенетадзе.
Ранее Нацбанк прогнозировал приближение уровня инфляции к целевому показателю уже во второй половине 2023 года и предполагал смягчение монетарной политики по мере снижения факторов риска.
В среду Национальный банк Грузии оставил ставку рефинансирования на уровне 11%.