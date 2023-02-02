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Подозреваемого в нападении на дом журналистов РИА Новости задержали в Берлине
Подозреваемого в нападении на дом журналистов РИА Новости задержали в Берлине
Здание, где проживают журналисты РИА Новости и члены их семей, подверглось нападению в мае прошлого года 02.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-02T16:38+0400
2023-02-02T16:38+0400
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ТБИЛИСИ, 2 фев – Sputnik. Задержанный, по данным немецких СМИ, подозреваемый в причастности к нападению на дом в западном Берлине, где проживают журналисты РИА Новости, был замечен перед зданием за несколько дней до происшествия, сообщил руководитель представительства медиагруппы "Россия сегодня" в ФРГ Сергей Феоктистов, сообщило РИА Новости.Баграш сидел в своей машине около здания и показал одному из проходящих мимо сотрудников агентства неприличный жест."Еще ранее 3 марта он опубликовал в соцсетях наш адрес с призывом к "чеченским друзьям" запомнить "логово российской пропаганды". Мы заявили в полицию. Тогда пришел отказ в возбуждении дела, так как, по их мнению, прямых призывов к насилию там не было", – рассказал Феоктистов.Последний раз он интересовался у правоохранителей ходом расследования около двух месяцев назад, тогда ему отказались сообщить что-либо, пояснив, что не комментируют ход следствия даже тем, кто проходит как потерпевший, сообщил журналист.Прекратил работу телеканал RT France из-за действий властей Франции >>По данным Deutsche Welle (DW, телерадиокомпания признана в РФ СМИ-иноагентом), что российского активиста Дмитрия Б. задержали в среду вечером. Собеседник издания из окружения подозреваемого сообщил, что в настоящее время активиста содержат в одном из следственных изоляторов германской столицы.Здание, где проживают журналисты РИА Новости и члены их семей, подверглось нападению в мае прошлого года. Одно из окон было разбито, при осмотре территории в вентиляционной нише нашли канистру с проводами. Полиция эвакуировала жильцов, саперы обезвредили устройство. Полиция ФРГ по инциденту начала расследование, привлечены прокуратура Берлина и отдел госбезопасности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, происшествия, германия, берлин, россия сегодня
в мире, новости, происшествия, германия, берлин, россия сегодня
Подозреваемого в нападении на дом журналистов РИА Новости задержали в Берлине
Здание, где проживают журналисты РИА Новости и члены их семей, подверглось нападению в мае прошлого года
ТБИЛИСИ, 2 фев – Sputnik.
Задержанный, по данным немецких СМИ, подозреваемый в причастности к нападению на дом в западном Берлине, где проживают журналисты РИА Новости, был замечен перед зданием за несколько дней до происшествия, сообщил руководитель представительства медиагруппы "Россия сегодня" в ФРГ Сергей Феоктистов, сообщило РИА Новости
.
"Это, предположительно, Дмитрий Баграш, который организовывал с тремя калеками палаточные городки за ЛГБТ, против (президента России Владимира) Путина", – сказал Феоктистов.
Баграш сидел в своей машине около здания и показал одному из проходящих мимо сотрудников агентства неприличный жест.
"Еще ранее 3 марта он опубликовал в соцсетях наш адрес с призывом к "чеченским друзьям" запомнить "логово российской пропаганды". Мы заявили в полицию. Тогда пришел отказ в возбуждении дела, так как, по их мнению, прямых призывов к насилию там не было", – рассказал Феоктистов.
Последний раз он интересовался у правоохранителей ходом расследования около двух месяцев назад, тогда ему отказались сообщить что-либо, пояснив, что не комментируют ход следствия даже тем, кто проходит как потерпевший, сообщил журналист.
По данным Deutsche Welle (DW, телерадиокомпания признана в РФ СМИ-иноагентом), что российского активиста Дмитрия Б. задержали в среду вечером. Собеседник издания из окружения подозреваемого сообщил, что в настоящее время активиста содержат в одном из следственных изоляторов германской столицы.
Здание, где проживают журналисты РИА Новости и члены их семей, подверглось нападению в мае прошлого года. Одно из окон было разбито, при осмотре территории в вентиляционной нише нашли канистру с проводами. Полиция эвакуировала жильцов, саперы обезвредили устройство. Полиция ФРГ по инциденту начала расследование, привлечены прокуратура Берлина и отдел госбезопасности.