https://sputnik-georgia.ru/20230202/prezident-gruzii-slava-bogu-ne-opredelyaet-puti-razvitiya-strany---lavrov-274493225.html

Президент Грузии, слава Богу, не определяет пути развития страны - Лавров

Президент Грузии, слава Богу, не определяет пути развития страны - Лавров

Глава внешнеполитического ведомства России высказался о президенте Грузии 02.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-02T13:52+0400

2023-02-02T13:52+0400

2023-02-02T14:53+0400

новости

россия

политика

дмитрий киселев

сергей лавров

россия сегодня

грузино-российские отношения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/0d/270384159_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_79ca8ba7126c3317f5b2b8664f0841f9.jpg

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, слава Богу, не определяет пути развития страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеведущему и генеральному директору "России сегодня" Дмитрию Киселеву.Ранее Лавров выразил надежду, что скоро будет восстановлено прямое авиасообщение между странами. Лидеры правящей партии Грузии поприветствовали это, а президент Зурабишвили выступила против.В интервью Киселеву Лавров отметил, что хорошо знаком с Зурабишвили, которая была министром иностранных дел Грузии в 2004-2005 годах. Именно тогда, по словам Лаврова, рассматривался вопрос открытия совместного грузино-российского антитеррористического центра, где стороны бы работали над устранением этих угроз. Однако тогда проект свернули.Дипломат подчеркнул, что правительство Грузии в ответ на давление Запада с требованиями ввести санкции против РФ руководствуется национальными интересами, что подтверждают соответствующие заявления премьера и членов его кабмина."Есть заявления премьера (Грузии - ред.), его министров о том, что в ответ на беспрецедентное давление с требованием присоединиться к санкциям, открыть второй фронт - даже там такая терминология пошла в ход - мы руководствуемся своими национальными интересами. У нас торговля с Россией, у нас туризм, энергоносители мы получаем - это отвечает интересам грузинского государства и грузинского народа", - декламировал Лавров позицию Тбилиси."Танго танцуют вдвоем" – Карасин о возобновлении прямых полетов между Грузией и РФ>>Лавров подчеркнул, что Запад хотел бы превратить Грузию в "раздражитель для России".Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. Грузия соблюдает международные санкции и при этом отказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, россия, политика, дмитрий киселев, сергей лавров, россия сегодня, грузино-российские отношения