https://sputnik-georgia.ru/20230202/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-dvizhenie-k-larsu-zakryto-dlya-vsekh-vidov-transporta-274513777.html
Ситуация на дорогах Грузии: движение к Ларсу закрыто для всех видов транспорта
Ситуация на дорогах Грузии: движение к Ларсу закрыто для всех видов транспорта
Движение запрещено на участке Гудаури (Пост) - Коби из-за высокого уровня лавинной опасности 02.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-02T23:46+0400
2023-02-02T23:46+0400
2023-02-02T23:46+0400
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национальное агентство окружающей среды
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департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Движение всех видов транспорта запрещено на дороге, ведущей к границе между Грузией и Россией, говорится в сообщении департамента автодорожного транспорта. По данным Национального агентства окружающей среды, уровень лавинной опасности высокий на участке Гудаури (Пост) - Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Стеgанцминда-Ларс. На остальных участках дороги движение автотранспорта без ограничений. Кроме того, согласно данным департамента, в связи с интенсивным снегопадом и гололедицей ограничено движение на участке село Гомбори - поворот к монастырю Шуа Мта местного значения автомобильной дороги Вазиани-Гомбори-Телави. Разрешено только движение легкового автотранспорта с использованием противоскользящих цепей или с двумя и более ведущими мостам. На остальных участках дороги движение автотранспорта без ограничений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
гудаури
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грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, гудаури, мцхета-степанцминда-ларс, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, гудаури, мцхета-степанцминда-ларс, департамент автомобильных дорог
Ситуация на дорогах Грузии: движение к Ларсу закрыто для всех видов транспорта
Движение запрещено на участке Гудаури (Пост) - Коби из-за высокого уровня лавинной опасности
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Движение всех видов транспорта запрещено на дороге, ведущей к границе между Грузией и Россией, говорится в сообщении департамента автодорожного транспорта.
По данным Национального агентства окружающей среды, уровень лавинной опасности высокий на участке Гудаури (Пост) - Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Стеgанцминда-Ларс.
На остальных участках дороги движение автотранспорта без ограничений.
Кроме того, согласно данным департамента, в связи с интенсивным снегопадом и гололедицей ограничено движение на участке село Гомбори - поворот к монастырю Шуа Мта местного значения автомобильной дороги Вазиани-Гомбори-Телави.
Разрешено только движение легкового автотранспорта с использованием противоскользящих цепей или с двумя и более ведущими мостам.
На остальных участках дороги движение автотранспорта без ограничений.