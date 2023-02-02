https://sputnik-georgia.ru/20230202/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-dvizhenie-k-larsu-zakryto-dlya-vsekh-vidov-transporta-274513777.html

Ситуация на дорогах Грузии: движение к Ларсу закрыто для всех видов транспорта

Ситуация на дорогах Грузии: движение к Ларсу закрыто для всех видов транспорта

Движение запрещено на участке Гудаури (Пост) - Коби из-за высокого уровня лавинной опасности 02.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-02T23:46+0400

2023-02-02T23:46+0400

2023-02-02T23:46+0400

грузия

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национальное агентство окружающей среды

гудаури

мцхета-степанцминда-ларс

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Движение всех видов транспорта запрещено на дороге, ведущей к границе между Грузией и Россией, говорится в сообщении департамента автодорожного транспорта. По данным Национального агентства окружающей среды, уровень лавинной опасности высокий на участке Гудаури (Пост) - Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Стеgанцминда-Ларс. На остальных участках дороги движение автотранспорта без ограничений. Кроме того, согласно данным департамента, в связи с интенсивным снегопадом и гололедицей ограничено движение на участке село Гомбори - поворот к монастырю Шуа Мта местного значения автомобильной дороги Вазиани-Гомбори-Телави. Разрешено только движение легкового автотранспорта с использованием противоскользящих цепей или с двумя и более ведущими мостам. На остальных участках дороги движение автотранспорта без ограничений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

гудаури

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грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, гудаури, мцхета-степанцминда-ларс, департамент автомобильных дорог