https://sputnik-georgia.ru/20230202/srok-potrebitelskikh-kreditov-v-gruzii-mozhet-ostatsya-prezhnim-274471142.html

Срок потребительских кредитов в Грузии может остаться прежним

Срок потребительских кредитов в Грузии может остаться прежним

Национальный банк Грузии с 1 января 2019 года принял ряд мер по ужесточению правил выдачи кредитов 02.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-02T07:01+0400

2023-02-02T07:01+0400

2023-02-02T08:10+0400

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кобы гвенетадзе

национальный банк

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии не видит целесообразности увеличения максимального срока кредитования для потребительских кредитов, заявил глава Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе. В августе 2023 года Нацбанк должен пересмотреть свое решение, принятом в 2022 году, о снижении максимального срока с четырех до трех лет на потребительские кредиты.Решение Нацбанка в 2022 году было направлено на снижение дополнительного давления на инфляцию от избыточного роста потребительских кредитов. С 2019 года в Грузии заработала "система ответственного кредитования" физических лиц, которая "остановила финансовые риски, возникающие из-за чрезмерного роста кредитов, и в то же время помогла перенаправить кредиты в более продуктивные отрасли". Национальный банк Грузии с 1 января 2019 года принял ряд мер по ужесточению правил выдачи кредитов. В частности, банки и финансовые организации могут дать кредит только после детального анализа финансового положения желающего получить кредит и руководствуются лишь чистым доходом. Срок потребительских кредитов в Грузии может вырасти>>Кроме того, установлен лимит на размер ежемесячных выплат по кредиту, сроки кредитования, и запрещено выдавать суммы до 200 тысяч лари в долларах. В конце июля 2022 года регулятор снизил ограничивающий элемент предела кредитования в иностранной валюте – часть граждан смогут брать ссуды в долларах или евро в размере до 200 тысяч лари. Для этих кредитов нет нижнего предела.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, кобы гвенетадзе, национальный банк