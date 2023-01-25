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Срок потребительских кредитов в Грузии может вырасти
Срок потребительских кредитов в Грузии может вырасти
Решение об уменьшении сроков было направлено на снижение дополнительного давления на инфляцию 25.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-25T07:01+0400
2023-01-25T07:01+0400
2023-01-25T07:59+0400
грузия
новости
экономика
коба гвенетадзе
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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Глава Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе не исключил изменения максимальных сроков потребительских кредитов. В августе прошлого года максимальный срок на потребительские кредиты снижен с четырех до трех лет. Решение Нацбанка было направлено на снижение дополнительного давления на инфляцию от избыточного роста потребительских кредитов. С 2019 года в Грузии заработала "система ответственного кредитования" физических лиц, которая "остановила финансовые риски, возникающие из-за чрезмерного роста кредитов, и в то же время помогла перенаправить кредиты в более продуктивные отрасли". Национальный банк Грузии с 1 января 2019 года принял ряд мер по ужесточению правил выдачи кредитов. В частности, банки и финансовые организации могут дать кредит только после детального анализа финансового положения желающего получить кредит и руководствуются лишь чистым доходом.Когда в Грузии смягчат монетарную политику: ответ Нацбанка >>Кроме того, установлен лимит на размер ежемесячных выплат по кредиту, сроки кредитования и запрещено выдавать суммы до 200 тысяч лари в долларах. В конце июля 2022 года регулятор снизил ограничивающий элемент предела кредитования в иностранной валюте – часть граждан смогут брать ссуды в долларах или евро в размере до 200 тысяч лари. Для этих кредитов нет нижнего предела.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, коба гвенетадзе, национальный банк грузии
грузия, новости, экономика, коба гвенетадзе, национальный банк грузии
Срок потребительских кредитов в Грузии может вырасти
07:01 25.01.2023 (обновлено: 07:59 25.01.2023)
Решение об уменьшении сроков было направлено на снижение дополнительного давления на инфляцию
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Глава Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе не исключил изменения максимальных сроков потребительских кредитов.
В августе прошлого года максимальный срок на потребительские кредиты снижен с четырех до трех лет.
"Когда срок, который мы приняли, истечет, Национальный банк рассмотрит это и примет решение - будет ли этот режим сохранен или продолжен. Вы знаете, он был сокращен на год. По истечении этого срока будет проведен анализ и после этого будет принято решение", - сказал Гвенетадзе журналистам.
Решение Нацбанка было направлено на снижение дополнительного давления на инфляцию от избыточного роста потребительских кредитов.
С 2019 года в Грузии заработала "система ответственного кредитования" физических лиц, которая "остановила финансовые риски, возникающие из-за чрезмерного роста кредитов, и в то же время помогла перенаправить кредиты в более продуктивные отрасли".
Национальный банк Грузии с 1 января 2019 года принял ряд мер по ужесточению правил выдачи кредитов. В частности, банки и финансовые организации могут дать кредит только после детального анализа финансового положения желающего получить кредит и руководствуются лишь чистым доходом.
Кроме того, установлен лимит на размер ежемесячных выплат по кредиту, сроки кредитования и запрещено выдавать суммы до 200 тысяч лари в долларах.
В конце июля 2022 года регулятор снизил ограничивающий элемент предела кредитования в иностранной валюте – часть граждан смогут брать ссуды в долларах или евро в размере до 200 тысяч лари. Для этих кредитов нет нижнего предела.