https://sputnik-georgia.ru/20230125/srok-potrebitelskikh-kreditov-v-gruzii-mozhet-vyrasti-274224071.html

Срок потребительских кредитов в Грузии может вырасти

Срок потребительских кредитов в Грузии может вырасти

Решение об уменьшении сроков было направлено на снижение дополнительного давления на инфляцию 25.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-25T07:01+0400

2023-01-25T07:01+0400

2023-01-25T07:59+0400

грузия

новости

экономика

коба гвенетадзе

национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Глава Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе не исключил изменения максимальных сроков потребительских кредитов. В августе прошлого года максимальный срок на потребительские кредиты снижен с четырех до трех лет. Решение Нацбанка было направлено на снижение дополнительного давления на инфляцию от избыточного роста потребительских кредитов. С 2019 года в Грузии заработала "система ответственного кредитования" физических лиц, которая "остановила финансовые риски, возникающие из-за чрезмерного роста кредитов, и в то же время помогла перенаправить кредиты в более продуктивные отрасли". Национальный банк Грузии с 1 января 2019 года принял ряд мер по ужесточению правил выдачи кредитов. В частности, банки и финансовые организации могут дать кредит только после детального анализа финансового положения желающего получить кредит и руководствуются лишь чистым доходом.Когда в Грузии смягчат монетарную политику: ответ Нацбанка >>Кроме того, установлен лимит на размер ежемесячных выплат по кредиту, сроки кредитования и запрещено выдавать суммы до 200 тысяч лари в долларах. В конце июля 2022 года регулятор снизил ограничивающий элемент предела кредитования в иностранной валюте – часть граждан смогут брать ссуды в долларах или евро в размере до 200 тысяч лари. Для этих кредитов нет нижнего предела.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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