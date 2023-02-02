https://sputnik-georgia.ru/20230202/uslugi-pensionnogo-agentstva-stanut-dostupny-v-domakh-yustitsii-v-gruzii-274513005.html
Услуги Пенсионного агентства станут доступны в Домах юстиции в Грузии
Услуги Пенсионного агентства станут доступны в Домах юстиции в Грузии
Дома юстиции смогут предоставлять пять новых услуг гражданам с марта 2023 года 02.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-02T23:25+0400
2023-02-02T23:25+0400
2023-02-02T23:25+0400
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новости
дом юстиции
пенсия
пенсионная реформа
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. В Домах юстиции будут доступных услуги Пенсионного агентства, соответствующий документ учреждения подписали в четверг, 2 февраля. Согласно информации Дома юстиции, на первом этапе сотрудники дома пройдут переподготовку и Дома юстиции смогут предоставлять пять новых услуг гражданам с марта 2023 года. Дом юстиции – учреждение, предоставляющие большинство госуслуг: от регистрации брака до оформления имущества и выдачи архивных записей. На сегодняшний день в Грузии уже функционируют 117 филиалов Дома, два из них в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, общество, новости, дом юстиции, пенсия, пенсионная реформа
грузия, общество, новости, дом юстиции, пенсия, пенсионная реформа
Услуги Пенсионного агентства станут доступны в Домах юстиции в Грузии
Дома юстиции смогут предоставлять пять новых услуг гражданам с марта 2023 года
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. В Домах юстиции будут доступных услуги Пенсионного агентства, соответствующий документ учреждения подписали в четверг, 2 февраля.
Согласно информации Дома юстиции, на первом этапе сотрудники дома пройдут переподготовку и Дома юстиции смогут предоставлять пять новых услуг гражданам с марта 2023 года.
Дом юстиции – учреждение, предоставляющие большинство госуслуг: от регистрации брака до оформления имущества и выдачи архивных записей.
На сегодняшний день в Грузии уже функционируют 117 филиалов Дома, два из них в Тбилиси.