https://sputnik-georgia.ru/20230202/uslugi-pensionnogo-agentstva-stanut-dostupny-v-domakh-yustitsii-v-gruzii-274513005.html

Услуги Пенсионного агентства станут доступны в Домах юстиции в Грузии

Услуги Пенсионного агентства станут доступны в Домах юстиции в Грузии

Дома юстиции смогут предоставлять пять новых услуг гражданам с марта 2023 года 02.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-02T23:25+0400

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грузия

общество

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дом юстиции

пенсия

пенсионная реформа

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. В Домах юстиции будут доступных услуги Пенсионного агентства, соответствующий документ учреждения подписали в четверг, 2 февраля. Согласно информации Дома юстиции, на первом этапе сотрудники дома пройдут переподготовку и Дома юстиции смогут предоставлять пять новых услуг гражданам с марта 2023 года. Дом юстиции – учреждение, предоставляющие большинство госуслуг: от регистрации брака до оформления имущества и выдачи архивных записей. На сегодняшний день в Грузии уже функционируют 117 филиалов Дома, два из них в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, общество, новости, дом юстиции, пенсия, пенсионная реформа