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В Грузии расследуют факт возможного избиения жителя Батуми в полиции
В Грузии расследуют факт возможного избиения жителя Батуми в полиции
Жалобу на полицейских подали родственники пострадавшего гражданина 02.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-02T11:11+0400
2023-02-02T11:11+0400
2023-02-02T11:11+0400
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Специальная следственная служба Грузии расследует факт возможного избиения жителя Батуми полицейским в отделении полиции города, говорится в сообщении службы. По данным службы, члены семьи пострадавшего заявили, что гражданина задержали за угрозу, а после избивали и оскорбляли в седьмом отделении полиции города Батуми. Следственная служба в рамках уголовного дела, возбужденного по статье "превышение служебных полномочий", уже назначила экспретизу, а также запросила документацию и записи всех камер в отделении полиции и на месте задержания. Сотрудники полиции уже опрошены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, происшествия, новости, батуми
грузия, происшествия, новости, батуми
В Грузии расследуют факт возможного избиения жителя Батуми в полиции
Жалобу на полицейских подали родственники пострадавшего гражданина
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Специальная следственная служба Грузии расследует факт возможного избиения жителя Батуми полицейским в отделении полиции города, говорится в сообщении службы.
По данным службы, члены семьи пострадавшего заявили, что гражданина задержали за угрозу, а после избивали и оскорбляли в седьмом отделении полиции города Батуми.
Следственная служба в рамках уголовного дела, возбужденного по статье "превышение служебных полномочий", уже назначила экспретизу, а также запросила документацию и записи всех камер в отделении полиции и на месте задержания.
Сотрудники полиции уже опрошены.