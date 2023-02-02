https://sputnik-georgia.ru/20230202/v-gruzii-rassleduyut-fakt-vozmozhnogo-izbieniya-zhitelya-batumi-v-politsii-274478981.html

В Грузии расследуют факт возможного избиения жителя Батуми в полиции

В Грузии расследуют факт возможного избиения жителя Батуми в полиции

Жалобу на полицейских подали родственники пострадавшего гражданина 02.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Специальная следственная служба Грузии расследует факт возможного избиения жителя Батуми полицейским в отделении полиции города, говорится в сообщении службы. По данным службы, члены семьи пострадавшего заявили, что гражданина задержали за угрозу, а после избивали и оскорбляли в седьмом отделении полиции города Батуми. Следственная служба в рамках уголовного дела, возбужденного по статье "превышение служебных полномочий", уже назначила экспретизу, а также запросила документацию и записи всех камер в отделении полиции и на месте задержания. Сотрудники полиции уже опрошены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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