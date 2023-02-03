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Борьба с вырубкой лесов в Грузии: с начала года выявлено восемь незаконных лесопилок
Борьба с вырубкой лесов в Грузии: с начала года выявлено восемь незаконных лесопилок
Незаконные лесопилки были обустроены во дворах частных домов граждан Грузии 03.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-03T10:47+0400
2023-02-03T10:47+0400
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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Сотрудники Департамента по надзору защиты окружающей среды Грузии в январе выявили восемь незаконных лесопилок, сообщает пресс-служба ведомства. Всего было обнаружено пять лесопилок ленточного типа и три лесопилки циркулярного типа в Тбилиси, а также регионах Кахети, Шида Картли, Имерети, Самегрело, Аджарии. Они были обустроены во дворах частных домов граждан Грузии. Из незаконных лесопилок было изъято 32 единицы бревна, 18 единиц древесины, около 6,5 кубических метров досок, брусок и других лесоматериалов. Исходя из того, что факты содержат признаки уголовного преступления, материалы для дальнейшего реагирования отправлены в соответствующие ведомства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, кахети, шида картли
грузия, новости, происшествия, тбилиси, кахети, шида картли

Борьба с вырубкой лесов в Грузии: с начала года выявлено восемь незаконных лесопилок

10:47 03.02.2023
© Department of Environmental Supervision of GeorgiaВ Грузии инспекторы выявили восемь незаконных лесопилок
В Грузии инспекторы выявили восемь незаконных лесопилок - Sputnik Грузия, 1920, 03.02.2023
© Department of Environmental Supervision of Georgia
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Незаконные лесопилки были обустроены во дворах частных домов граждан Грузии
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Сотрудники Департамента по надзору защиты окружающей среды Грузии в январе выявили восемь незаконных лесопилок, сообщает пресс-служба ведомства.
Всего было обнаружено пять лесопилок ленточного типа и три лесопилки циркулярного типа в Тбилиси, а также регионах Кахети, Шида Картли, Имерети, Самегрело, Аджарии. Они были обустроены во дворах частных домов граждан Грузии.
Из незаконных лесопилок было изъято 32 единицы бревна, 18 единиц древесины, около 6,5 кубических метров досок, брусок и других лесоматериалов.
Исходя из того, что факты содержат признаки уголовного преступления, материалы для дальнейшего реагирования отправлены в соответствующие ведомства.
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