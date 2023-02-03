https://sputnik-georgia.ru/20230203/borba-s-vyrubkoy-lesov-v-gruzii-s-nachala-goda-vyyavleno-vosem-nezakonnykh-lesopilok-274518665.html

Борьба с вырубкой лесов в Грузии: с начала года выявлено восемь незаконных лесопилок

Борьба с вырубкой лесов в Грузии: с начала года выявлено восемь незаконных лесопилок

Незаконные лесопилки были обустроены во дворах частных домов граждан Грузии 03.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-03T10:47+0400

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2023-02-03T10:47+0400

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Сотрудники Департамента по надзору защиты окружающей среды Грузии в январе выявили восемь незаконных лесопилок, сообщает пресс-служба ведомства. Всего было обнаружено пять лесопилок ленточного типа и три лесопилки циркулярного типа в Тбилиси, а также регионах Кахети, Шида Картли, Имерети, Самегрело, Аджарии. Они были обустроены во дворах частных домов граждан Грузии. Из незаконных лесопилок было изъято 32 единицы бревна, 18 единиц древесины, около 6,5 кубических метров досок, брусок и других лесоматериалов. Исходя из того, что факты содержат признаки уголовного преступления, материалы для дальнейшего реагирования отправлены в соответствующие ведомства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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