https://sputnik-georgia.ru/20230203/konkursov-mnogo-ne-byvaet--minkult-gruzii-ischet-talanty-274518935.html

Конкурсов много не бывает – Минкульт Грузии ищет таланты

Конкурсов много не бывает – Минкульт Грузии ищет таланты

Прием заявок от желающих принять участие в конкурсах министерства культуры продлится до 10 февраля 03.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-03T11:07+0400

2023-02-03T11:07+0400

2023-02-03T11:16+0400

грузия

культура

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271828211_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_537baa23d761d4585fa9414a18b5ffd3.jpg

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Сразу пять конкурсов объявило министерство культуры, спорта и молодежи Грузии в таких сферах, как изобразительное и прикладное искусство, литература и театр. "Издание юбилейных книг-альбомов в области изобразительного и прикладного искусства"Общий бюджет конкурса составляет 200 тысяч лари. Цель конкурса – способствовать исследованию и популяризации прикладного искусства Грузии, а также деятельности издателей. В конкурсе могут принять участие зарегистрированные в Грузии физические или юридические лица, имеющие опыт проведения подобных проектов, также сам деятель искусства или члены семьи, в случае смерти артиста. Каждый конкурсант может подать только одну проектную заявку. "Содействие частным и муниципальным художественным учебным заведениям и реализуемым ими проектам"Общий бюджет конкурса составляет 60 тысяч лари. Цель конкурса – поддержка институционального развития частных и муниципальных художественных школ, продвижение творческого процесса, поощрение и увеличение мотивации. В конкурсе могут принять участие юридические лица, зарегистрированные в Грузии, частные и муниципальные художественные школы, и организации, имеющие опыт работы с художественным образованием. Конкурсант может подать только одну проектную заявку. "Содействие постановке спектаклей студентами-режиссерами"Бюджет конкурса составляет 45 тысяч лари. Цель конкурса – представление и популяризация художественно-образовательного процесса, а также молодых художников-дебютантов, содействие их профессиональному и карьерному развитию. Задача конкурса – обогатить репертуар грузинских театров новым творческим видением и постановками. В конкурсе может принять участие любой театр и/или организация, действующая на территории Грузии. Каждый конкурсант может подать только одну проектную заявку. "Новая грузинская книга – содействие писателям"Бюджет конкурса составляет 60 тысяч лари. Цель конкурса – развитие литературных процессов в стране, популяризация грузинских авторов, выявление талантливых авторов. В конкурсе могут принять участие зарегистрированные в Грузии физические и юридические лица – грузинские авторы, издатели/издательства. Юридические лица должны иметь опыт работы в данной сфере не менее двух лет. Каждый участник может подать только одну заявку. "Содействие творческой деятельности профессиональных театров за счет постановочных или иных расходов"Бюджет конкурса составляет 200 тысяч лари. Цель конкурса – осуществление новых творческих инициатив в профессиональных театрах Грузии, поиск новых форм, выразительных способов и средств, представление публике имен неизвестных художников, обогащение репертуара грузинского театра. Право на участие имеют профессиональные театры, действующие на территории Грузии, независимо от их правового статуса. Каждый конкурсант может подать только одну проектную заявку.Все заявки принимаются до 10 февраля. Отправить заявку можно по электронной почте info@culture.gov.ge или по адресу: ул. Набережная, 4. Курс лари по отношению к доллару США на 3 февраля в размере 2,6474 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, культура, новости