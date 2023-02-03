https://sputnik-georgia.ru/20230203/kurs-lari-dollar-274515385.html
Курс лари на пятницу – 2,6474 GEL/$
Курс лари на пятницу – 2,6474 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0078 лари по отношению к доллару 03.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-03T09:20+0400
2023-02-03T09:20+0400
2023-02-03T09:20+0400
грузия
экономика
лари
национальный банк грузии
доллар
курс лари к доллару на сегодня в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/0a/269332827_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_fd607713659357cc6735dc0d8f70126e.jpg
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 3 февраля в размере 2,6474 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0078 лари по отношению к доллару.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/0a/269332827_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_d7c002c708bd7b34e66d79ecd907c252.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на пятницу – 2,6474 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0078 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 3 февраля в размере 2,6474 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0078 лари по отношению к доллару.