https://sputnik-georgia.ru/20230203/muzhchina-zaderzhan-za-iznasilovanie-7-letnego-plemyannika-na-vostoke-gruzii-274536775.html
Мужчина задержан за изнасилование 7-летнего племянника на востоке Грузии
Мужчина задержан за изнасилование 7-летнего племянника на востоке Грузии
Обвиняемый задержан по статье "изнасилование, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего" 03.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-03T18:06+0400
2023-02-03T18:06+0400
2023-02-03T18:16+0400
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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Обвиняемому в изнасиловании семилетнего ребенка, который приходится пострадавшему дядей, грозит бессрочное заключение, сообщает "ТВ Пирвели". Случай произошел в регионе Шида Картли. В результате следственных мероприятий мужчина задержан по статье "изнасилование, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего". Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или бессрочным заключением с ограничением прав, связанных с оружием, или без такового.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия
происшествия, новости, грузия
Мужчина задержан за изнасилование 7-летнего племянника на востоке Грузии
18:06 03.02.2023 (обновлено: 18:16 03.02.2023)
Обвиняемый задержан по статье "изнасилование, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего"
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Обвиняемому в изнасиловании семилетнего ребенка, который приходится пострадавшему дядей, грозит бессрочное заключение, сообщает "ТВ Пирвели".
Случай произошел в регионе Шида Картли. В результате следственных мероприятий мужчина задержан по статье "изнасилование, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего".
Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или бессрочным заключением с ограничением прав, связанных с оружием, или без такового.