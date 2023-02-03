https://sputnik-georgia.ru/20230203/nepogoda-v-gruzii--dorogi-raschischayut-po-vsey-strane-274528870.html

Непогода в Грузии – дороги расчищают по всей стране

Непогода в Грузии – дороги расчищают по всей стране

На всех магистралях мобилизована техника, которая очищает дороги от снега, а на дорогах постоянно высыпают соль 03.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-03T16:03+0400

2023-02-03T16:03+0400

2023-02-03T16:03+0400

грузия

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новости

департамент автомобильных дорог

национальное агентство окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. На дорогах Грузии в активном режиме идут очистительные работы, чтобы избежать проблем с передвижением в связи со сложными метеорологическими условиями, говорится в заявлении Департамента автомобильных дорог страны. На всех магистралях мобилизована техника, которая очищает дороги от снега. На дорогах постоянно высыпают соль. Благодаря проведенным очистительным работам на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс восстановлено движение для легкового автотранспорта, а для автотранспорта с прицепом и полуприцепом движение запрещено. По информации Национального агентства окружающей среды, на участке Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в беспрерывном режиме только через лавинозащитные тоннели. Благодаря проведенным очистительным работам снято ограничение на использование противоскользящих цепей для легкового автотранспорта на 30-50 км участка (село Гомбори - поворот монастыря Шуа-Мта) дороги внутригосударственного значения Вазиани-Гомбори-Телави. На автомобильной дороге международного значения Ахалкалаки-Карцахи движение свободно для автотранспорта с прицепом и полуприцепом, а также для автобусов вместимостью более 30 мест. На 1-52 км участка (Гоми-Сачхере) дороги внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони и 39-62 км участка (перевал Накерала) дороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета) - Ткибули-Амбролаури восстановлено движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Специальные режимы передвижения на данный момент действуют на некоторых автомобильных дорогах. Из-за интенсивного снегопада на автомобильной дороге внутригосударственного значения Сачхере (Сареки)-Узунта-Шкмери-Зудали запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, для остального вида автотранспорта движение свободное. Из-за снега и опасности схода лавин на 53-66 км участка дороги внутригосударственного значения Жинвали-Барисахо-Шатили запрещено движение всех видов автотранспорта. На 1-53 км (Жинвали-Корша) участка дороги движение автотранспорта свободное. На 125-151 км участка (Меле-Ласдили) дороги внутригосударственного значения Кутаиси (поворот Цхалтубо)-Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили запрещено движение всех видов автотранспорта. На 99-125 км участка (Чвелиери-Меле) этой же дороги запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Для остального вида автотранспорта движение свободное. На 1-99 км участка (поворот Цхалтубо-Чвелиери) движение автотранспорта свободное. На 30-186 км участка (Джвари-Ушгули) дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили запрещено движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест. На 70-186 км участка (Хаиши-Ушгули) движение разрешено только с помощью использования противоскользящих цепей. Движение автотранспорта с высокой проходимость (с двумя и более ведущими мостами) свободное. На 1-30 км (Зугдиди-Джвари) участка дороги движение автотранспорта свободное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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