https://sputnik-georgia.ru/20230203/obnarodovan-otchet-evrokomissii-po-zayavke-gruzii-na-vstuplenie-v-es-274519466.html

Обнародован отчет Еврокомиссии по заявке Грузии на вступление в ЕС

Обнародован отчет Еврокомиссии по заявке Грузии на вступление в ЕС

Летом 2022 года Евросоюз выразил готовность предоставить Грузии статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий 03.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-03T11:44+0400

2023-02-03T11:44+0400

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Еврокомиссия обнародовала отчет по заявке Грузии на вступление в Евросоюз, в котором говорится об уровне законодательного и институционального сближения Грузии с ЕС. Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых обеспечение полной независимости судебной системы, искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды и так далее.Главное из отчетаДокумент, помимо прочего, охватывает такие сферы, как судебная система и основные права, государственные закупки, финансовый контроль, политика в области конкуренции.В заключении главы о правосудии говорится, что Грузия имеет определенный уровень подготовки к внедрению законодательства ЕС в области правосудия, свободы и безопасности. "В стране действует несколько стратегий, в частности, по борьбе с терроризмом и миграция. Законодательство в некоторых областях, особенно об иностранцах и убежище, в целом соответствует законодательству ЕС. Однако институциональное сотрудничество и координация слабы. В результате реализация иногда неудовлетворительна", – сказано в документе.Согласно отчету, Грузия имеет определенный уровень подготовки в области государственных закупок. При этом в документе сказано, что Грузии следует продолжить приводить свою законодательную базу в соответствие с законодательством ЕС, включая подрядные организации в секторы коммунальных услуг.Также следует продолжить приводить законодательство в соответствие с директивой о концессиях (вовлечение частного сектора в эффективное управление государственной собственностью или в оказание услуг) в отношении закупок в секторах обороны и безопасности.Касательно статистики в отчете сказано, что в этой области у Грузии есть некоторый уровень подготовки. В значительной степени существуют национальные правовые инструменты для производства необходимых статистических данных и дальнейшего развития системы для ее приближения к стандартам ЕС. "Что касается административного потенциала, вызывают озабоченность ресурсы. Национальное статистическое управление "Сакстат" имеет относительно небольшое количество сотрудников, а уровень заработной платы не соответствует уровню должностных лиц в других сферах государственной службы", – сказано в отчете.Кроме того, относительно ограничены финансовые и IT-ресурсы службы статистики.Есть у Грузии и "некоторый уровень" подготовки в сфере финансового контроля.Согласно отчету, закон "О государственном внутреннем финансовом контроле" является адекватной основой для развития ГВФК в соответствии с международными стандартами и требованиями ЕС. "Тем не менее, управленческая подотчетность, финансовый менеджмент и контроль, а также внутренний аудит не реализуются эффективно из-за недостаточного потенциала, низкого понимания их преимуществ на государственной службе и неэффективных механизмов подотчетности между министерствами и подчиненными им органами", – говорится в отчете. Еврокомиссия отметила необходимость пересмотра роли и влияния финансовой инспекции в государственном секторе.Что касается политики в области конкуренции, по мнению Еврокомиссии, Грузия находится на ранней стадии подготовки. "Стране следует продолжать совершенствовать свою законодательную базу в этой области, в частности, в отношении злоупотребления доминирующим положением... Необходимы существенные изменения в законодательстве Грузии о государственной помощи, чтобы привести его в соответствие с законодательством ЕС", – сказано в отчете. Еврокомиссия также призвала власти Грузии значительно укрепить административный потенциал учреждений и повысить осведомленность лиц, предоставляющих помощь, о правилах оказания государственной помощи.В отчете также говорится, что Грузия имеет определенный уровень подготовки в области прав интеллектуальной собственности. Пока законодательство об авторских правах и правах промышленной собственности частично соответствует законодательству ЕС, в некоторых областях еще предстоит проделать значительный объем работы. Имеется у Грузии и определенный уровень подготовки в области защиты прав потребителей и общественного здравоохранения. Следует уделить внимание согласованию национального законодательства в этих сферах с законодательством ЕС и обеспечению его надлежащего применения.Что касается налогов, Еврокомиссия отметила, что законодательство о прямом налогообложении все еще нуждается в приведении в соответствие с законодательством ЕС и передовой международной практикой.Национальный банк Грузии получил оценку как эффективное учреждение касательно денежно-кредитной политики. Независимость этого института гарантируется законодательством и подтверждается на практике. "Однако некоторые правовые положения, касающиеся независимости банка, нуждаются в дальнейшем уточнении и согласовании с законодательством ЕС. Что касается экономической политики, то требуются усилия в некоторых областях, таких как повышение качества аналитической работы и институциональной структуры парламентского бюджетного управления", - говорится в отчете.Еврокомиссия также подчеркнула определенный уровень подготовки Грузии в области социальной политики и занятости. Во всех областях политики задачи схожи - работать в направлении приведения в соответствие с законодательством ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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