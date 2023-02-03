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Стало известно, кто представит Грузию на "Евровидении - 2023"
Стало известно, кто представит Грузию на "Евровидении - 2023"
Среди конкурсантов проекта Voice Иру набрала больше всех голосов зрителей – 21,88% 03.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-03T11:28+0400
2023-02-03T11:28+0400
2023-02-03T11:28+0400
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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Грузию на международном песенном конкурсе "Евровидение - 2023" представит победительница проекта Voice Иру Хечанова. В начале сезона проекта Voice было объявлено, что победитель отправится на конкурс "Евровидение". Финалистами проекта стали Иру Хечанова, Георгий Датиашвили, Тако Какалашвили, Тина Датикашвили, Лика Сирадзе, Ликуна Тутисани, Анка Татарашвили и Каха Асламазашвили. Среди конкурсантов Иру набрала больше всех голосов зрителей – 21,88%. Таким образом, именно она будет представлять Грузию на "Евровидении - 2023". Иру Хечанова – тбилисская армянка, ей 22 года. Она окончила отделение музыкальной композиции Тбилисской Консерватории. Сейчас Хечанова учится в магистратуре на кафедре PR Кавказского университета. С девяти лет начала активно участвовать в конкурсах. Первую победу Хачановой принес детский конкурс "Ана-бана". В 2011 году победила на "Детском Евровидении", находясь в составе группы Candy. Тогда и поставила себе цель принять участие и во взрослом конкурсе "Евровидения".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, культура, новости, евровидение, детское евровидение
грузия, культура, новости, евровидение, детское евровидение
Стало известно, кто представит Грузию на "Евровидении - 2023"
Среди конкурсантов проекта Voice Иру набрала больше всех голосов зрителей – 21,88%
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Грузию на международном песенном конкурсе "Евровидение - 2023" представит победительница проекта Voice Иру Хечанова.
В начале сезона проекта Voice было объявлено, что победитель отправится на конкурс "Евровидение". Финалистами проекта стали Иру Хечанова, Георгий Датиашвили, Тако Какалашвили, Тина Датикашвили, Лика Сирадзе, Ликуна Тутисани, Анка Татарашвили и Каха Асламазашвили.
Среди конкурсантов Иру набрала больше всех голосов зрителей – 21,88%. Таким образом, именно она будет представлять Грузию на "Евровидении - 2023".
Иру Хечанова – тбилисская армянка, ей 22 года. Она окончила отделение музыкальной композиции Тбилисской Консерватории. Сейчас Хечанова учится в магистратуре на кафедре PR Кавказского университета.
С девяти лет начала активно участвовать в конкурсах. Первую победу Хачановой принес детский конкурс "Ана-бана". В 2011 году победила на "Детском Евровидении", находясь в составе группы Candy.
Тогда и поставила себе цель принять участие и во взрослом конкурсе "Евровидения".