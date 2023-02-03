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Стариков: США могут разжечь еще несколько войн, чтобы сохранить свое лидерство
Стариков: США могут разжечь еще несколько войн, чтобы сохранить свое лидерство
Запад рассматривает поставки оружия ВСУ не как помощь Украине, а как переброску техники для своей собственной армии, которая воюет с Россией 03.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-03T14:45+0400
2023-02-03T14:45+0400
2023-02-03T14:45+0400
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Такую позицию в интервью "Sputnik на русском" высказал писатель, член Центрального совета партии "Справедливая Россия – За Правду" Николай Стариков. Именно поэтому у Киева скоро появятся не только танки, но и самолеты и даже дальнобойные ракеты, считает он. Исполнит ли Германия просьбу Украины о передаче подлодок, и пропустит ли их в Чёрное море Турция? Зачем Украина намекает на свою причастность к терактам в Иране? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, в мире, аналитика, украина, сша, киев, россия, видео
мультимедиа, видео, в мире, аналитика, украина, сша, киев, россия, видео
Стариков: США могут разжечь еще несколько войн, чтобы сохранить свое лидерство
Запад рассматривает поставки оружия ВСУ не как помощь Украине, а как переброску техники для своей собственной армии, которая воюет с Россией
Такую позицию в интервью "Sputnik на русском" высказал писатель, член Центрального совета партии "Справедливая Россия – За Правду" Николай Стариков. Именно поэтому у Киева скоро появятся не только танки, но и самолеты и даже дальнобойные ракеты, считает он.
Исполнит ли Германия просьбу Украины о передаче подлодок, и пропустит ли их в Чёрное море Турция? Зачем Украина намекает на свою причастность к терактам в Иране?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.