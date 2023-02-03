https://sputnik-georgia.ru/20230203/starikov-ssha-mogut-razzhech-esche-neskolko-voyn-chtoby-sokhranit-svoe-liderstvo-274520289.html

Стариков: США могут разжечь еще несколько войн, чтобы сохранить свое лидерство

Стариков: США могут разжечь еще несколько войн, чтобы сохранить свое лидерство

Запад рассматривает поставки оружия ВСУ не как помощь Украине, а как переброску техники для своей собственной армии, которая воюет с Россией 03.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-03T14:45+0400

2023-02-03T14:45+0400

2023-02-03T14:45+0400

мультимедиа

видео

в мире

аналитика

украина

сша

киев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/03/274520122_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2f26cdddc17d6713a130468856c1693c.jpg

Такую позицию в интервью "Sputnik на русском" высказал писатель, член Центрального совета партии "Справедливая Россия – За Правду" Николай Стариков. Именно поэтому у Киева скоро появятся не только танки, но и самолеты и даже дальнобойные ракеты, считает он. Исполнит ли Германия просьбу Украины о передаче подлодок, и пропустит ли их в Чёрное море Турция? Зачем Украина намекает на свою причастность к терактам в Иране? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

украина

сша

киев

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, в мире, аналитика, украина, сша, киев, россия, видео