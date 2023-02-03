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Умер французский модельер Пако Рабан
Умер французский модельер Пако Рабан
Модельер, по данным СМИ, умер в своем доме в деревне Портсаль 03.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-03T18:50+0400
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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Французский модельер Пако Рабан умер в возрасте 88 лет, сообщает дом моды Paco Rabanne. Дом моды благодарит господина Рабана за создание авангардного наследия и определение будущего с безграничными возможностями.Причина смерти не называется. По данным СМИ, модельер скончался в своем доме в деревне Портсаль в департаменте Финистер на северо-западе Франции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, франция
Умер французский модельер Пако Рабан
Модельер, по данным СМИ, умер в своем доме в деревне Портсаль
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Французский модельер Пако Рабан умер в возрасте 88 лет, сообщает дом моды Paco Rabanne.
"Дом Paco Rabanne желает почтить память нашего дизайнера-визионера и основателя, который скончался сегодня в возрасте 88 лет. Он был одной из наиболее важных фигур моды XX века, и его достояние останется постоянным источником вдохновения", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте дома моды.
Дом моды благодарит господина Рабана за создание авангардного наследия и определение будущего с безграничными возможностями.
Причина смерти не называется. По данным СМИ, модельер скончался в своем доме в деревне Портсаль в департаменте Финистер на северо-западе Франции.