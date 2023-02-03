https://sputnik-georgia.ru/20230203/umer-frantsuzskiy-modeler-pako-raban--274546620.html

Умер французский модельер Пако Рабан

Умер французский модельер Пако Рабан

Модельер, по данным СМИ, умер в своем доме в деревне Портсаль 03.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-03T18:50+0400

2023-02-03T18:50+0400

2023-02-03T18:50+0400

в мире

новости

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/03/274546208_0:335:1301:1067_1920x0_80_0_0_b67f3f9332f7e02f2bf031196f6fa32e.jpg

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Французский модельер Пако Рабан умер в возрасте 88 лет, сообщает дом моды Paco Rabanne. Дом моды благодарит господина Рабана за создание авангардного наследия и определение будущего с безграничными возможностями.Причина смерти не называется. По данным СМИ, модельер скончался в своем доме в деревне Портсаль в департаменте Финистер на северо-западе Франции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

франция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, франция