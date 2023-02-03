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Умер грузинский актер Джемал Гаганидзе
Умер грузинский актер Джемал Гаганидзе
Джемал Гагнидзе прослужил грузинскому театру 67 лет 03.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-03T12:40+0400
2023-02-03T12:40+0400
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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Грузинский актер Джемал Гаганидзе скончался в возрасте 89 лет, информацию об этом распространяет Грузинский государственный театр имени Шота Руставели в соцсети. Свои соболезнования семье, друзьям и коллегам актера выразил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Свои соболезнования выразил и председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Гаганидзе исполнил множество ролей самого разного характера. Среди них стоит отметить Цицола в фильме "Бахтриони", господина Георгия в картине "Солнечная ночь", Арчила Пориа в "Гвади Бигва", Пируза "В тени Метехи" и многие другие. Актер также снялся в фильмах "Мой друг Нодар", "От двери до двери", "Феола", "Кто виноват", "Капитаны" и других.В 2011 году перед театром Руставели в центре Тбилиси открылась именная звезда Джемала Гаганидзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, кто ушел в 2023 году
грузия, новости, культура, кто ушел в 2023 году
Умер грузинский актер Джемал Гаганидзе
Джемал Гагнидзе прослужил грузинскому театру 67 лет
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Грузинский актер Джемал Гаганидзе скончался в возрасте 89 лет, информацию об этом распространяет Грузинский государственный театр имени Шота Руставели в соцсети.
Свои соболезнования семье, друзьям и коллегам актера выразил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
"Джемал Гаганидзе своей исключительной благородностью, талантом и творчеством подарил многим поклонникам любимых персонажей", - говорится в сообщении премьера, опубликованном в соцсети.
Свои соболезнования выразил и председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
"Я глубоко опечален кончиной заслуженного артиста Грузии Джемала Гаганидзе. Господин Джемал прослужил грузинскому театру 67 лет, и за это время сыграл множество незабываемых и выдающихся ролей, навсегда влюбив в себя грузинского зрителя", - написал Папуашвили на своей странице в соцсети.
Гаганидзе исполнил множество ролей самого разного характера. Среди них стоит отметить Цицола в фильме "Бахтриони", господина Георгия в картине "Солнечная ночь", Арчила Пориа в "Гвади Бигва", Пируза "В тени Метехи" и многие другие.
Актер также снялся в фильмах "Мой друг Нодар", "От двери до двери", "Феола", "Кто виноват", "Капитаны" и других.
В 2011 году перед театром Руставели в центре Тбилиси открылась именная звезда Джемала Гаганидзе.