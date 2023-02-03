https://sputnik-georgia.ru/20230203/umer-gruzinskiy-akter-dzhemal-gaganidze-274521405.html

Умер грузинский актер Джемал Гаганидзе

Умер грузинский актер Джемал Гаганидзе

Джемал Гагнидзе прослужил грузинскому театру 67 лет 03.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-03T12:40+0400

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Грузинский актер Джемал Гаганидзе скончался в возрасте 89 лет, информацию об этом распространяет Грузинский государственный театр имени Шота Руставели в соцсети. Свои соболезнования семье, друзьям и коллегам актера выразил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Свои соболезнования выразил и председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Гаганидзе исполнил множество ролей самого разного характера. Среди них стоит отметить Цицола в фильме "Бахтриони", господина Георгия в картине "Солнечная ночь", Арчила Пориа в "Гвади Бигва", Пируза "В тени Метехи" и многие другие. Актер также снялся в фильмах "Мой друг Нодар", "От двери до двери", "Феола", "Кто виноват", "Капитаны" и других.В 2011 году перед театром Руставели в центре Тбилиси открылась именная звезда Джемала Гаганидзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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