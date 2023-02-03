https://sputnik-georgia.ru/20230203/verkhniy-lars-segodnya---doroga-k-granitse-s-rossiey-otkryta-dlya-vsekh-vidov-transporta-274547762.html

Верхний Ларс сегодня - дорога к границе с Россией открыта для всех видов транспорта

Верхний Ларс сегодня - дорога к границе с Россией открыта для всех видов транспорта

Движение прицепов, полуприцепов и автобусов вместимостью более 30 мест будет осуществляться в тоннелях в одностороннем порядке 03.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-03T19:34+0400

2023-02-03T19:34+0400

2023-02-03T19:34+0400

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национальное агентство окружающей среды

мцхета-степанцминда-ларс

военно-грузинская дорога

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. На участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс восстановлено движение для всех видов транспорта, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.Ранее сообщалось об открытии движения легковых автомобилей, а в результате работ по очистке восстановлено движение автотранспорта с прицепами и полуприцепами.По информации Национального агентства окружающей среды, на участке Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в беспрерывном режиме только через лавинозащитные тоннели.Непогода в Грузии – дороги расчищают по всей стране >>При этом движение прицепов, полуприцепов и автобусов вместимостью более 30 мест будет осуществляться в тоннелях в одностороннем порядке.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией, а ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, погода, новости, верхний ларс, департамент автомобильных дорог, национальное агентство окружающей среды, мцхета-степанцминда-ларс, военно-грузинская дорога