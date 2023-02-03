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Верхний Ларс сегодня – открыто движение для легковых автомобилей

Верхний Ларс сегодня – открыто движение для легковых автомобилей

Движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом на участке Гудаури-Коби по прежнему запрещено 03.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-03T17:24+0400

2023-02-03T17:24+0400

2023-02-03T17:24+0400

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национальное агентство окружающей среды

мцхета-степанцминда-ларс

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. На участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс восстановлено движение для легкового автотранспорта, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. По информации Национального агентства окружающей среды, на участке Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в беспрерывном режиме только через лавинозащитные тоннели. По прежнему запрещено движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Непогода в Грузии – дороги расчищают по всей стране >>На дорогах Грузии в активном режиме идут очистительные работы, чтобы избежать проблем с передвижением в связи со сложными метеорологическими условиями. На всех магистралях мобилизована техника, которая очищает дороги от снега. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией, а ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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