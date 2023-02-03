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Верхний Ларс сегодня – открыто движение для легковых автомобилей
Верхний Ларс сегодня – открыто движение для легковых автомобилей
Движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом на участке Гудаури-Коби по прежнему запрещено 03.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-03T17:24+0400
2023-02-03T17:24+0400
2023-02-03T17:24+0400
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департамент автомобильных дорог
национальное агентство окружающей среды
мцхета-степанцминда-ларс
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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. На участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс восстановлено движение для легкового автотранспорта, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. По информации Национального агентства окружающей среды, на участке Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в беспрерывном режиме только через лавинозащитные тоннели. По прежнему запрещено движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Непогода в Грузии – дороги расчищают по всей стране >>На дорогах Грузии в активном режиме идут очистительные работы, чтобы избежать проблем с передвижением в связи со сложными метеорологическими условиями. На всех магистралях мобилизована техника, которая очищает дороги от снега. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией, а ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, верхний ларс, департамент автомобильных дорог, национальное агентство окружающей среды, мцхета-степанцминда-ларс
погода, грузия, новости, верхний ларс, департамент автомобильных дорог, национальное агентство окружающей среды, мцхета-степанцминда-ларс
Верхний Ларс сегодня – открыто движение для легковых автомобилей
Движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом на участке Гудаури-Коби по прежнему запрещено
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. На участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс восстановлено движение для легкового автотранспорта, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
По информации Национального агентства окружающей среды, на участке Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в беспрерывном режиме только через лавинозащитные тоннели.
По прежнему запрещено движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом.
На дорогах Грузии в активном режиме идут очистительные работы, чтобы избежать проблем с передвижением в связи со сложными метеорологическими условиями. На всех магистралях мобилизована техника, которая очищает дороги от снега.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией, а ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.