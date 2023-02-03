https://sputnik-georgia.ru/20230203/voennyy-ekspert-knutov-o-vozmozhnostyakh-rossiyskogo-pvo-protiv-samoletov-nato---video-274517412.html

Военный эксперт Кнутов о возможностях российского ПВО против самолетов НАТО - видео

Военный эксперт Кнутов о возможностях российского ПВО против самолетов НАТО - видео

Если США заявляют, что не станут передавать Украине свои истребители, это еще не значит, что они в итоге этого не сделают – как только поставки американских... 03.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-03T09:26+0400

2023-02-03T09:26+0400

2023-02-03T09:26+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.В чем опасность использования иностранных самолетов в небе Украины? Насколько тяжело их будет сбивать? Возможно ли, что военные действия перейдут на море? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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