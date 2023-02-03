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Военный эксперт Кнутов о возможностях российского ПВО против самолетов НАТО - видео
Военный эксперт Кнутов о возможностях российского ПВО против самолетов НАТО - видео
Если США заявляют, что не станут передавать Украине свои истребители, это еще не значит, что они в итоге этого не сделают – как только поставки американских... 03.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-03T09:26+0400
2023-02-03T09:26+0400
2023-02-03T09:26+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.В чем опасность использования иностранных самолетов в небе Украины? Насколько тяжело их будет сбивать? Возможно ли, что военные действия перейдут на море? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, аналитика, россия, украина, сша, нато, видео
мультимедиа, видео, аналитика, россия, украина, сша, нато, видео
Военный эксперт Кнутов о возможностях российского ПВО против самолетов НАТО - видео
Если США заявляют, что не станут передавать Украине свои истребители, это еще не значит, что они в итоге этого не сделают – как только поставки американских танков будут завершены, на очереди окажутся и боевые самолеты
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
В чем опасность использования иностранных самолетов в небе Украины? Насколько тяжело их будет сбивать? Возможно ли, что военные действия перейдут на море?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.