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Житель Тбилиси погиб под колесами автомобиля
Житель Тбилиси погиб под колесами автомобиля
Свидетели ДТП сразу вызвали скорую, однако приехавшие врачи констатировали смерть пострадавшего 03.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-03T22:15+0400
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ТБИЛИСИ, 3 фев— Sputnik. Автомобиль сбил мужчину на улице Джавахети в спальном районе Варкетили, мужчина скончался на месте, сообщает телеканал "Мтавари архи". По данным телеканала, мужчина переходил дорогу, когда внезапно в него на полной скорости врезался автомобиль. По предварительной информации, водитель находился в нетрезвом состоянии. Свидетели ДТП сразу вызвали скорую, однако приехавшие врачи констатировали смерть пострадавшего. Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть человека".Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, дтп
грузия, новости, происшествия, дтп

Житель Тбилиси погиб под колесами автомобиля

22:15 03.02.2023
© photo: Sputnik / StringerСкорая помощь 112 едет по вызову
Скорая помощь 112 едет по вызову - Sputnik Грузия, 1920, 03.02.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Свидетели ДТП сразу вызвали скорую, однако приехавшие врачи констатировали смерть пострадавшего
ТБИЛИСИ, 3 фев— Sputnik. Автомобиль сбил мужчину на улице Джавахети в спальном районе Варкетили, мужчина скончался на месте, сообщает телеканал "Мтавари архи".
По данным телеканала, мужчина переходил дорогу, когда внезапно в него на полной скорости врезался автомобиль. По предварительной информации, водитель находился в нетрезвом состоянии.
Свидетели ДТП сразу вызвали скорую, однако приехавшие врачи констатировали смерть пострадавшего.
Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть человека".
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