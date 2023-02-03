https://sputnik-georgia.ru/20230203/zhitel-tbilisi-pogib-pod-kolesami-avtomobilya-274551025.html

Житель Тбилиси погиб под колесами автомобиля

Житель Тбилиси погиб под колесами автомобиля

Свидетели ДТП сразу вызвали скорую, однако приехавшие врачи констатировали смерть пострадавшего 03.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-03T22:15+0400

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ТБИЛИСИ, 3 фев— Sputnik. Автомобиль сбил мужчину на улице Джавахети в спальном районе Варкетили, мужчина скончался на месте, сообщает телеканал "Мтавари архи". По данным телеканала, мужчина переходил дорогу, когда внезапно в него на полной скорости врезался автомобиль. По предварительной информации, водитель находился в нетрезвом состоянии. Свидетели ДТП сразу вызвали скорую, однако приехавшие врачи констатировали смерть пострадавшего. Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть человека".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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