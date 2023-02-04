https://sputnik-georgia.ru/20230204/oppozitsionnoe-edinstvo-ili-borba-protivorechiy-chto-proiskhodit-v-gruzinskoy-politike-274571162.html

Оппозиционное единство или борьба противоречий: что происходит в грузинской политике

Оппозиционное единство или борьба противоречий: что происходит в грузинской политике

Представители оппозиционных партий делают противоречивые комментарии 04.02.2023, Sputnik Грузия

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политика

грузия

новости

ираклий кобахидзе

зураб джапаридзе

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ТБИЛИСИ, 4 фев— Sputnik. Оппозиционное единство трех партий "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Стратегия Агмашенебели" через три месяца затрещало по швам - представители партий делают противоречивые комментарии. Объединение появилось осенью прошлого года, заявив своей главной целью проведение больших акций протеста и борьбу за власть. Правда, спустя несколько часов лидер дал уже радикально противоречивый комментарий, что единство триумвирата остается в силе. Это подтвердил и лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Геогий Вашадзе. "В формате сотрудничества "Дроа", "Стратегии Агмашенебели и "Гирчи – больше свободы" ничего не изменилось", - сказал Вашадзе. Реакция властейМежду тем в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" вообще не видят перспектив единства оппозиции. "Нет никаких шансов объединения. Лица, представляющие оппозицию, заняты противостоянием друг с другом и не пользуются доверием общества", - заявил депутат правящей партии Алуда Гудушаури. Страсти вокруг Саакашвили: освободят ли экс-президента?>>Вашадзе озвучил идею создания "Большого европейского оппозиционного единства" еще в сентябре. В качестве своих потенциальных партнеров он назвал партию "Дроа", "Лело для Грузии" и партию "Гирчи – больше свободы". Готовность к сотрудничеству, в случае формирования новой коалиции, тогда выразили и члены партии "Нацдвижение". Однако один из лидеров партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе в среду заявил, что создание оппозиционного объединения в Грузии с участием "Национального движения" будет огромной ошибкой. Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе ранее назвал эти партии сателлитами и фаворитами "Единого национального движение". Как отметил Кобахидзе, от перестановки слагаемых сумма не меняется, как бы де-факто коалиция ни перегруппировалась, политический ландшафт никак не изменится.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, зураб джапаридзе