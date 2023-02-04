https://sputnik-georgia.ru/20230204/strasti-vokrug-saakashvili-osvobodyat-li-eks-prezidenta-274568075.html

Страсти вокруг Саакашвили: освободят ли экс-президента?

Страсти вокруг Саакашвили: освободят ли экс-президента?

Уже 6 февраля в Тбилисском городском суде состоятся последние прения сторон 04.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-04T18:02+0400

2023-02-04T18:02+0400

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ТБИЛИСИ, 3 фев— Sputnik. В Тбилисском городском суде подходит к завершению рассмотрение дела об освобождении или отсрочке наказания для осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Между тем полемика вокруг этого дела не утихает. Семья и адвокаты утверждают, что экс-президент Грузии находится при смерти, тогда как администрация тюрем обвиняет его в членовредительстве. Сам Саакашвили с 12 мая находится в клинике "Вивамеди". По словам адвокатов, уже 6 февраля в Тбилисском городском суде состоятся последние прения сторон, после их завершения судья должен будет вынести решение по поводу дальнейшей судьбы экс-президента. Позиция властейПредставители грузинских властей продолжают утверждать, что причиной состояния осужденного Саакашвили является членовредительство. Новый штабБывшие соратники Саакашвили по партии "Единое национальное движение" ЕНД, не дожидаясь решения суда, уже создали штаб по освобождению их идейного лидера. Ранее лидер ЕНД Леван Хабеишвили уже заявлял о намерении силой освободить экс-президента. Однако в правящей партии смотрят на это скептически. "Их слаженные действия служат одному: чтобы состояние Саакашвили ухудшилось, и как мы видим, они призывают его ухудшить свое состояние, чтобы в такой форме избежать наказания", - сказал депутат от правящей партии Алуда Гудушаури. Состояние СаакашвилиСемья и защита экс-президента многие месяцы настаивают на том, что он при смерти. С тех пор как суд приступил к рассмотрению вопроса об освобождении по состоянию здоровья, семья и адвокаты говорят о необходимости решения вопроса как можно быстрее, но каждый раз допрос свидетелей, а таковых десятки, занимает многие часы. Адвокаты Саакашвили пытаются доказать на суде, что Саакашвили тяжело болен и его лечение в нынешней обстановке не дает результатов, поэтому ему нужно предоставить возможность отправиться за рубеж в одну из тех клиник, которые специализируются на лечении таких пациентов. Директор клиники "Вивамеди" обвинил центр "Эмпатия" в ухудшении состояния Саакашвили >>Между тем врачи, как местные, так и зарубежные, которые работали над комплексным медицинским заключением, настаивают на том, что Саакашвили не отказывается от еды, а не может есть из-за крайне тяжелого состояния здоровья. Среди приглашенных зарубежных экспертов были британский психиатр Корнелиус Катона, а также пятеро американских экспертов – хирург-ортопед Джеймс Коби, гастроэнтеролог Стюарт Финкель, невролог Шахин Эммануэль Лахани, токсиколог Дэвид Смит и эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит. Они уже дали показания в суде. Местные и зарубежные врачи, которые уже выступили в суде в качестве свидетелей по делу, заявили, что Саакашвили не получает должного лечения и что состояние его здоровья продолжает ухудшаться, поэтому единственная возможность спасти ему жизнь – это предоставление возможности лечиться в специализированной клинике за рубежом. Арест и уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили на заседании суда в майке с надписью "Я украинец" – онлайн-включение из палаты>>Ранее министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили. Позже спикер парламента Шалва Папуашвили сказал, что целью Саакашвили и его друзей является то, чтобы он как можно больше ослаб, чтобы избежать наказание за совершенные преступления. Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, украина, тбилиси, одесская область, михаил саакашвили, леван хабеишвили, валерий гелашвили, тбилисский городской суд