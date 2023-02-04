https://sputnik-georgia.ru/20230204/pozhary-v-gruzii-unesli-zhizni-59-chelovek---pechalnaya-statistika-2022-goda-274571578.html

Пожары в Грузии унесли жизни 59 человек - печальная статистика 2022 года

Пожары в Грузии унесли жизни 59 человек - печальная статистика 2022 года

Всего в 2022 году в Грузии произошло 13 273 пожара 04.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-04T21:06+0400

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ТБИЛИСИ, 4 фев— Sputnik. В 2022 году в результате пожаров в Грузии погибли 59 человек, говорится в отчете на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". По сравнению с данными 2021 года число погибших в пожарах выросло на 31,1%. Что касаетя пострадавших при пожарах в 2022 году, то их число составило 193 человека. В 2021 году травмы в таких ЧП получили 184 человека. Всего в Грузии в 2022 году произошло 13 273 пожара, что на 19,1% превышает число пожаров в 2021 году. В 2022 году во время пожаров сгорело 460 зданий. Пик пожаров в Грузии пришелся на 2017 год. Тогда в стране было зафиксировано 15 222 пожара, жертвами которых стали 79 человек, и сгорело 543 здания, говорится в материалах на сайте "Сакстата".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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