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Уровень инфляции в Грузии продолжает снижаться – новая статистика
Уровень инфляции в Грузии продолжает снижаться – новая статистика
Инфляция в Грузии прошла свой пиковый период, хотя по-прежнему остается на высоком уровне, считает Нацбанк 04.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-04T09:01+0400
2023-02-04T09:01+0400
2023-02-04T09:16+0400
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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Годовая инфляция (январь 2023 года к январю 2022 года) в Грузии составила 9,4%, при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).Впервые с июля 2021 года уровень годовой инфляции опустился ниже 10% в декабре 2022 года.За год в январе цены выросли на гостиницы и рестораны (14,7%) и коммунальные услуги (13,1), а стоимость услуг здравоохранения снизилась на 3,2%. Цены на продовольствие за год выросли на 15%.В январе 2022 года, по сравнению с декабрем 2022 года, уровень инфляции составил 0,8%. В декабре месячная дефляция составляла 0,3%.Прогноз Нацбанка по уровню инфляцииСогласно прогнозу Национального банка Грузии, в Грузии инфляция прошла пик роста, однако сохраняется на высоком уровне. В декабре годовой уровень инфляции составил 9,8% при целевом показателе 3%.В то же время Нацбанк надеется, что на фоне укрепления обменного курса лари тенденции мирового рынка в аспекте снижения цен на продовольствие скажутся на грузинском рынке."Согласно обновленному макроэкономическому прогнозу, при прочих равных условиях, на фоне жесткой монетарной политики годовая инфляция продолжит снижаться и приблизится к целевому уровню во второй половине 2023 года", - говорится в сообщении.По информации Нацбанка, позитивные тенденции международных рынков дают основания для осторожного оптимизма, однако в связи со сложившейся геополитической ситуацией неопределенность по-прежнему высока, и существующие риски действуют на инфляцию, в основном в сторону роста.Учитывая текущую высокую неопределенность и инфляционные риски, Национальный банк по-прежнему нацелен на снижение инфляции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, инфляция, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", национальный банк грузии
грузия, новости, инфляция, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", национальный банк грузии
Уровень инфляции в Грузии продолжает снижаться – новая статистика
09:01 04.02.2023 (обновлено: 09:16 04.02.2023)
Инфляция в Грузии прошла свой пиковый период, хотя по-прежнему остается на высоком уровне, считает Нацбанк
ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Годовая инфляция (январь 2023 года к январю 2022 года) в Грузии составила 9,4%, при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).
Впервые с июля 2021 года уровень годовой инфляции опустился ниже 10% в декабре 2022 года.
За год в январе цены выросли на гостиницы и рестораны (14,7%) и коммунальные услуги (13,1), а стоимость услуг здравоохранения снизилась на 3,2%. Цены на продовольствие за год выросли на 15%.
В январе 2022 года, по сравнению с декабрем 2022 года, уровень инфляции составил 0,8%. В декабре месячная дефляция составляла 0,3%.
Прогноз Нацбанка по уровню инфляции
Согласно прогнозу Национального банка Грузии, в Грузии инфляция прошла пик роста, однако сохраняется на высоком уровне. В декабре годовой уровень инфляции составил 9,8% при целевом показателе 3%.
В то же время Нацбанк надеется, что на фоне укрепления обменного курса лари тенденции мирового рынка в аспекте снижения цен на продовольствие скажутся на грузинском рынке.
"Согласно обновленному макроэкономическому прогнозу, при прочих равных условиях, на фоне жесткой монетарной политики годовая инфляция продолжит снижаться и приблизится к целевому уровню во второй половине 2023 года", - говорится в сообщении.
По информации Нацбанка, позитивные тенденции международных рынков дают основания для осторожного оптимизма, однако в связи со сложившейся геополитической ситуацией неопределенность по-прежнему высока, и существующие риски действуют на инфляцию, в основном в сторону роста.
Учитывая текущую высокую неопределенность и инфляционные риски, Национальный банк по-прежнему нацелен на снижение инфляции.