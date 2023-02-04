https://sputnik-georgia.ru/20230204/uroven-inflyatsii-v-gruzii-prodolzhaet--snizhatsya--novaya-statistika-274556674.html

Уровень инфляции в Грузии продолжает снижаться – новая статистика

Уровень инфляции в Грузии продолжает снижаться – новая статистика

Инфляция в Грузии прошла свой пиковый период, хотя по-прежнему остается на высоком уровне, считает Нацбанк 04.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-04T09:01+0400

2023-02-04T09:01+0400

2023-02-04T09:16+0400

грузия

новости

инфляция

экономика

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

национальный банк грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1a/269809080_0:133:3167:1914_1920x0_80_0_0_999be0bf68154f14a9e54d51d9c36e0d.jpg

ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Годовая инфляция (январь 2023 года к январю 2022 года) в Грузии составила 9,4%, при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).Впервые с июля 2021 года уровень годовой инфляции опустился ниже 10% в декабре 2022 года.За год в январе цены выросли на гостиницы и рестораны (14,7%) и коммунальные услуги (13,1), а стоимость услуг здравоохранения снизилась на 3,2%. Цены на продовольствие за год выросли на 15%.В январе 2022 года, по сравнению с декабрем 2022 года, уровень инфляции составил 0,8%. В декабре месячная дефляция составляла 0,3%.Прогноз Нацбанка по уровню инфляцииСогласно прогнозу Национального банка Грузии, в Грузии инфляция прошла пик роста, однако сохраняется на высоком уровне. В декабре годовой уровень инфляции составил 9,8% при целевом показателе 3%.В то же время Нацбанк надеется, что на фоне укрепления обменного курса лари тенденции мирового рынка в аспекте снижения цен на продовольствие скажутся на грузинском рынке."Согласно обновленному макроэкономическому прогнозу, при прочих равных условиях, на фоне жесткой монетарной политики годовая инфляция продолжит снижаться и приблизится к целевому уровню во второй половине 2023 года", - говорится в сообщении.По информации Нацбанка, позитивные тенденции международных рынков дают основания для осторожного оптимизма, однако в связи со сложившейся геополитической ситуацией неопределенность по-прежнему высока, и существующие риски действуют на инфляцию, в основном в сторону роста.Учитывая текущую высокую неопределенность и инфляционные риски, Национальный банк по-прежнему нацелен на снижение инфляции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, инфляция, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", национальный банк грузии