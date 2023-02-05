https://sputnik-georgia.ru/20230205/gruzinskie-regbisty-razgromili-sbornuyu-germanii-v-tbilisi-274579924.html
Грузинские регбисты разгромили сборную Германии в Тбилиси
Грузинские регбисты разгромили сборную Германии в Тбилиси
Сборная Грузия следующие два матча проведет на выезде: 11 февраля против Нидерландов в Амстердаме, а 18-го против Испании в Торрелавеге 05.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-05T16:27+0400
2023-02-05T16:27+0400
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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Сборная Грузии по регби не оставила шансов команде Германии в первом матче группового этапа чемпионата Европы 2023 на стадионе "Авчала в Тбилиси – 75:12. Сборная Грузии выигрывала чемпионат Европы 14 раз. С 2018 года борджгалоснеби являются бессменными обладателями престижного титула. Соперники встречались друг с другом восемь раз и каждая из встреч завершилась победой борджгалоснеби. Германия оказала сопротивление сборной Грузии лишь в первой игре – в 1995 году. Тогда Грузия выиграла 14:3 на "Динамо Арене". С тех пор грузины побеждают соперника с огромным отрывом – в 2010-м зафиксирована рекордная разница – 77:3. Перед стартом ЧМ сборная Грузии по регби сыграет против Шотландии >>Последняя встреча состоялась в Кутаиси в 2019 году и завершилась победой хозяев – 52:3. Борджгалоснеби активно начали матч и к 10 минуте вели в счете (14:0) с двумя реализованными попытками. Сборная Грузии получила большое игровое преимущество, не давая сопернику никаких шансов перейти на свою половину поля. Преимущество постепенно отразилось на счете. К концу тайма Табуцадзе оформил хет-трик, к которому Микаутадзе и Джалагония добавили по одной попытке – 42:0. Во втором тайме тренеры сборной Грузии внесли замены и дали возможность сыграть и дебютантам. Теперь борджгалоснеби сыграют два матча на выезде: 11 февраля против Нидерландов в Амстердаме (16:15 по тбилисскому времени), а 18-го против Испании в Торрелавеге (22:00). Полуфиналы ЧЕ пройдут 4-5 марта, а финалы – 18-19 марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, германия, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби, кубок европейских наций по регби
спорт, грузия, новости, германия, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби, кубок европейских наций по регби
Грузинские регбисты разгромили сборную Германии в Тбилиси
16:27 05.02.2023 (обновлено: 16:33 05.02.2023)
Сборная Грузия следующие два матча проведет на выезде: 11 февраля против Нидерландов в Амстердаме, а 18-го против Испании в Торрелавеге
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Сборная Грузии по регби не оставила шансов команде Германии в первом матче группового этапа чемпионата Европы 2023 на стадионе "Авчала в Тбилиси – 75:12.
Сборная Грузии выигрывала чемпионат Европы 14 раз. С 2018 года борджгалоснеби являются бессменными обладателями престижного титула.
Соперники встречались друг с другом восемь раз и каждая из встреч завершилась победой борджгалоснеби. Германия оказала сопротивление сборной Грузии лишь в первой игре – в 1995 году. Тогда Грузия выиграла 14:3 на "Динамо Арене". С тех пор грузины побеждают соперника с огромным отрывом – в 2010-м зафиксирована рекордная разница – 77:3.
Последняя встреча состоялась в Кутаиси в 2019 году и завершилась победой хозяев – 52:3.
Борджгалоснеби активно начали матч и к 10 минуте вели в счете (14:0) с двумя реализованными попытками.
Сборная Грузии получила большое игровое преимущество, не давая сопернику никаких шансов перейти на свою половину поля. Преимущество постепенно отразилось на счете. К концу тайма Табуцадзе оформил хет-трик, к которому Микаутадзе и Джалагония добавили по одной попытке – 42:0.
Во втором тайме тренеры сборной Грузии внесли замены и дали возможность сыграть и дебютантам.
Теперь борджгалоснеби сыграют два матча на выезде: 11 февраля против Нидерландов в Амстердаме (16:15 по тбилисскому времени), а 18-го против Испании в Торрелавеге (22:00).
Полуфиналы ЧЕ пройдут 4-5 марта, а финалы – 18-19 марта.