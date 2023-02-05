https://sputnik-georgia.ru/20230205/gruzinskie-regbisty-razgromili-sbornuyu-germanii-v-tbilisi-274579924.html

Грузинские регбисты разгромили сборную Германии в Тбилиси

Грузинские регбисты разгромили сборную Германии в Тбилиси

Сборная Грузия следующие два матча проведет на выезде: 11 февраля против Нидерландов в Амстердаме, а 18-го против Испании в Торрелавеге 05.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-05T16:27+0400

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Сборная Грузии по регби не оставила шансов команде Германии в первом матче группового этапа чемпионата Европы 2023 на стадионе "Авчала в Тбилиси – 75:12. Сборная Грузии выигрывала чемпионат Европы 14 раз. С 2018 года борджгалоснеби являются бессменными обладателями престижного титула. Соперники встречались друг с другом восемь раз и каждая из встреч завершилась победой борджгалоснеби. Германия оказала сопротивление сборной Грузии лишь в первой игре – в 1995 году. Тогда Грузия выиграла 14:3 на "Динамо Арене". С тех пор грузины побеждают соперника с огромным отрывом – в 2010-м зафиксирована рекордная разница – 77:3. Перед стартом ЧМ сборная Грузии по регби сыграет против Шотландии >>Последняя встреча состоялась в Кутаиси в 2019 году и завершилась победой хозяев – 52:3. Борджгалоснеби активно начали матч и к 10 минуте вели в счете (14:0) с двумя реализованными попытками. Сборная Грузии получила большое игровое преимущество, не давая сопернику никаких шансов перейти на свою половину поля. Преимущество постепенно отразилось на счете. К концу тайма Табуцадзе оформил хет-трик, к которому Микаутадзе и Джалагония добавили по одной попытке – 42:0. Во втором тайме тренеры сборной Грузии внесли замены и дали возможность сыграть и дебютантам. Теперь борджгалоснеби сыграют два матча на выезде: 11 февраля против Нидерландов в Амстердаме (16:15 по тбилисскому времени), а 18-го против Испании в Торрелавеге (22:00). Полуфиналы ЧЕ пройдут 4-5 марта, а финалы – 18-19 марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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