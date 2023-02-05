https://sputnik-georgia.ru/20230205/notarialnye-byuro-gruzii-smogut-predostavlyat-bolshe-elektronnykh-uslug-274571739.html

Нотариальные бюро Грузии смогут предоставлять больше электронных услуг

Нотариальные бюро Грузии смогут предоставлять больше электронных услуг

Нотариальная палата Грузии планирует начать работу по использованию электронной цифровой подписи 05.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-05T10:31+0400

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Электронная подпись, оцифровка нотариального архива, дистанционные нотариальные действия – эти услуги станут доступны в Грузии.Данные вопросы обсуждались в Тбилиси в рамках конференции по оцифровке нотариальных услуг. В мероприятии участвовали немецкие специалисты, которые поделились опытом с грузинскими коллегами.На конференции также присутствовали председатель Нотариальной палаты Грузии Давид Путкарадзе, а также посол Германии в Грузии Петер Фишер.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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