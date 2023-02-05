https://sputnik-georgia.ru/20230205/notarialnye-byuro-gruzii-smogut-predostavlyat-bolshe-elektronnykh-uslug-274571739.html
Нотариальные бюро Грузии смогут предоставлять больше электронных услуг
Нотариальные бюро Грузии смогут предоставлять больше электронных услуг
Нотариальная палата Грузии планирует начать работу по использованию электронной цифровой подписи 05.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-05T10:31+0400
2023-02-05T10:31+0400
2023-02-05T10:31+0400
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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Электронная подпись, оцифровка нотариального архива, дистанционные нотариальные действия – эти услуги станут доступны в Грузии.Данные вопросы обсуждались в Тбилиси в рамках конференции по оцифровке нотариальных услуг. В мероприятии участвовали немецкие специалисты, которые поделились опытом с грузинскими коллегами.На конференции также присутствовали председатель Нотариальной палаты Грузии Давид Путкарадзе, а также посол Германии в Грузии Петер Фишер.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, германия, тбилиси
грузия, новости, общество, германия, тбилиси
Нотариальные бюро Грузии смогут предоставлять больше электронных услуг
Нотариальная палата Грузии планирует начать работу по использованию электронной цифровой подписи
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Электронная подпись, оцифровка нотариального архива, дистанционные нотариальные действия – эти услуги станут доступны в Грузии.
Данные вопросы обсуждались в Тбилиси в рамках конференции по оцифровке нотариальных услуг. В мероприятии участвовали немецкие специалисты, которые поделились опытом с грузинскими коллегами.
"Доверенность в онлайн-режиме, заявление/сделка – это нотариальные услуги, которые сегодня оказывают грузинские нотариусы. Нотариальная палата планирует в будущем начать работу по использованию электронной цифровой подписи нотариусами", – сказала юрист Нотариальной палаты Грузии Нино Харитонашвили.
На конференции также присутствовали председатель Нотариальной палаты Грузии Давид Путкарадзе, а также посол Германии в Грузии Петер Фишер.