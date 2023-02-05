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Олимпийский чемпион из Грузии победил на Гран При по дзюдо в Париже
Олимпийский чемпион из Грузии победил на Гран При по дзюдо в Париже
В финале Шавдатуашвили за одну минуту победил бразильца Даниеля Карнина эффектным иппоном 05.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-05T10:04+0400
2023-02-05T10:04+0400
2023-02-05T10:04+0400
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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Грузинский дзюдоист, олимпийский чемпион Лаша Шавдатуашвили (73 кг) принес команде золотую медаль в первый день престижного турнира Большого шлема в Париже. В первый день соревнований медали были разыграны среди мужчин в весовых категориях 60, 66 и 73 кг, а у женщин – 48, 52, 57 и 63 кг. Для участия в парижском турнире зарегистрировались 550 дзюдоистов из 85 стран. В финале Шавдатуашвили за одну минуту победил бразильца Даниеля Карнина эффектным иппоном. Олимпийский чемпион, чемпион мир и Европы повторил прошлогодний результат на парижском турнире Большого шлема. Трое грузин возглавили рейтинг международной федерации дзюдо >>На прошлогоднем турнире Большого шлема грузинские дзюдоисты завоевали четыре медали: Лаша Шавдатуашвили (73 кг) стал чемпионом, Тато Григалашвили (81 кг) занял второе место, а Джаба Папинашвили (60 кг) и Важа Маргвелашвили (66 кг) завоевали бронзовые медали. В воскресенье в столице Франции выступят восемь грузинских дзюдоистов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, лаша шавдатуашвили, гран-при по дзюдо, париж
спорт, грузия, новости, лаша шавдатуашвили, гран-при по дзюдо, париж
Олимпийский чемпион из Грузии победил на Гран При по дзюдо в Париже
В финале Шавдатуашвили за одну минуту победил бразильца Даниеля Карнина эффектным иппоном
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Грузинский дзюдоист, олимпийский чемпион Лаша Шавдатуашвили (73 кг) принес команде золотую медаль в первый день престижного турнира Большого шлема в Париже.
В первый день соревнований медали были разыграны среди мужчин в весовых категориях 60, 66 и 73 кг, а у женщин – 48, 52, 57 и 63 кг. Для участия в парижском турнире зарегистрировались 550 дзюдоистов из 85 стран.
В финале Шавдатуашвили за одну минуту победил бразильца Даниеля Карнина эффектным иппоном. Олимпийский чемпион, чемпион мир и Европы повторил прошлогодний результат на парижском турнире Большого шлема.
На прошлогоднем турнире Большого шлема грузинские дзюдоисты завоевали четыре медали: Лаша Шавдатуашвили (73 кг) стал чемпионом, Тато Григалашвили (81 кг) занял второе место, а Джаба Папинашвили (60 кг) и Важа Маргвелашвили (66 кг) завоевали бронзовые медали.
В воскресенье в столице Франции выступят восемь грузинских дзюдоистов.