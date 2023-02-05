https://sputnik-georgia.ru/20230205/olimpiyskiy-chempion-iz-gruzii-pobedil-na-gran-pri-po-dzyudo-v-parizhe-274574858.html

Олимпийский чемпион из Грузии победил на Гран При по дзюдо в Париже

Олимпийский чемпион из Грузии победил на Гран При по дзюдо в Париже

В финале Шавдатуашвили за одну минуту победил бразильца Даниеля Карнина эффектным иппоном 05.02.2023, Sputnik Грузия

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лаша шавдатуашвили

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париж

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Грузинский дзюдоист, олимпийский чемпион Лаша Шавдатуашвили (73 кг) принес команде золотую медаль в первый день престижного турнира Большого шлема в Париже. В первый день соревнований медали были разыграны среди мужчин в весовых категориях 60, 66 и 73 кг, а у женщин – 48, 52, 57 и 63 кг. Для участия в парижском турнире зарегистрировались 550 дзюдоистов из 85 стран. В финале Шавдатуашвили за одну минуту победил бразильца Даниеля Карнина эффектным иппоном. Олимпийский чемпион, чемпион мир и Европы повторил прошлогодний результат на парижском турнире Большого шлема. Трое грузин возглавили рейтинг международной федерации дзюдо >>На прошлогоднем турнире Большого шлема грузинские дзюдоисты завоевали четыре медали: Лаша Шавдатуашвили (73 кг) стал чемпионом, Тато Григалашвили (81 кг) занял второе место, а Джаба Папинашвили (60 кг) и Важа Маргвелашвили (66 кг) завоевали бронзовые медали. В воскресенье в столице Франции выступят восемь грузинских дзюдоистов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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спорт, грузия, новости, лаша шавдатуашвили, гран-при по дзюдо, париж