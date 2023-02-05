https://sputnik-georgia.ru/20230205/rasprostranenie-grippa-v-gruzii-sootvetstvuet-norme---glavnyy-infektsionist-274577353.html

Распространение гриппа в Грузии соответствует норме – главный инфекционист

Распространение гриппа в Грузии соответствует норме – главный инфекционист

"Кракена", который быстро распространяется по миру, в Грузии пока не зафиксирован, заявил врач 05.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-05T14:14+0400

2023-02-05T14:14+0400

2023-02-05T14:26+0400

грузия

новости

общество

тенгиз церцвадзе

грипп

грипп атакует грузию

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0d/262039185_0:0:2910:1637_1920x0_80_0_0_8c73b70bc9c0674fb79912fceef9f469.jpg

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Частота распространения респираторных инфекций в Грузии в последнее время стабильна и соответствует среднесезонной статистике, написал директор Тбилисской инфекционной клиники Тенгиз Церцвадзе в социальной сети. "Наиболее распространенными респираторными инфекциями являются: грипп А (в основном подтипы Н1 и Н3), респираторно-синцитиальный вирус, аденовирусы, риновирусы, вирусы парагриппа", – написал Церцвадзе. "В Грузии всего два подтвержденных случая смерти от гриппа, в то время как, например, в США, по данным CDC, только в этом сезоне зафиксировано 17 тысяч случаев смерти от гриппа, в том числе 97 – это дети. Но это не значит, что мы должны поддаваться самоуспокоению", – написал Церцвадзе. По словам главного инфекциониста, нужно сделать все, чтобы лечение COVID и других респираторных инфекций в Грузии проводилось по самым высоким стандартам, и чтобы ни один заболевший не остался без полноценного медицинского обслуживания, необходимого в таких случаях. Пандемия COVID не преодолена: главный инфекционист Грузии >>Что касается нового субварианта "омикрона" - "кракена", который быстро распространяется по миру, в Грузии пока не зафиксирован. "Кракен" быстро распространяется, но не отличается тяжелым течением. В среднем, по данным на конец января, в Грузии фиксируется до 500 новых случаев коронавируса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тенгиз церцвадзе, грипп, грипп атакует грузию