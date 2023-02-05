https://sputnik-georgia.ru/20230205/rasprostranenie-grippa-v-gruzii-sootvetstvuet-norme---glavnyy-infektsionist-274577353.html
Распространение гриппа в Грузии соответствует норме – главный инфекционист
Распространение гриппа в Грузии соответствует норме – главный инфекционист
"Кракена", который быстро распространяется по миру, в Грузии пока не зафиксирован, заявил врач 05.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-05T14:14+0400
2023-02-05T14:14+0400
2023-02-05T14:26+0400
грузия
новости
общество
тенгиз церцвадзе
грипп
грипп атакует грузию
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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Частота распространения респираторных инфекций в Грузии в последнее время стабильна и соответствует среднесезонной статистике, написал директор Тбилисской инфекционной клиники Тенгиз Церцвадзе в социальной сети. "Наиболее распространенными респираторными инфекциями являются: грипп А (в основном подтипы Н1 и Н3), респираторно-синцитиальный вирус, аденовирусы, риновирусы, вирусы парагриппа", – написал Церцвадзе. "В Грузии всего два подтвержденных случая смерти от гриппа, в то время как, например, в США, по данным CDC, только в этом сезоне зафиксировано 17 тысяч случаев смерти от гриппа, в том числе 97 – это дети. Но это не значит, что мы должны поддаваться самоуспокоению", – написал Церцвадзе. По словам главного инфекциониста, нужно сделать все, чтобы лечение COVID и других респираторных инфекций в Грузии проводилось по самым высоким стандартам, и чтобы ни один заболевший не остался без полноценного медицинского обслуживания, необходимого в таких случаях. Пандемия COVID не преодолена: главный инфекционист Грузии >>Что касается нового субварианта "омикрона" - "кракена", который быстро распространяется по миру, в Грузии пока не зафиксирован. "Кракен" быстро распространяется, но не отличается тяжелым течением. В среднем, по данным на конец января, в Грузии фиксируется до 500 новых случаев коронавируса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тенгиз церцвадзе, грипп, грипп атакует грузию
грузия, новости, общество, тенгиз церцвадзе, грипп, грипп атакует грузию
Распространение гриппа в Грузии соответствует норме – главный инфекционист
14:14 05.02.2023 (обновлено: 14:26 05.02.2023)
"Кракена", который быстро распространяется по миру, в Грузии пока не зафиксирован, заявил врач
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Частота распространения респираторных инфекций в Грузии в последнее время стабильна и соответствует среднесезонной статистике, написал директор Тбилисской инфекционной клиники Тенгиз Церцвадзе в социальной сети.
"Наиболее распространенными респираторными инфекциями являются: грипп А (в основном подтипы Н1 и Н3), респираторно-синцитиальный вирус, аденовирусы, риновирусы, вирусы парагриппа", – написал Церцвадзе.
Как подчеркнул инфекционист, респираторные инфекции, включая грипп, очень хорошо контролируются системой здравоохранения в Грузии, о чем свидетельствует низкий показатель летальности.
"В Грузии всего два подтвержденных случая смерти от гриппа, в то время как, например, в США, по данным CDC, только в этом сезоне зафиксировано 17 тысяч случаев смерти от гриппа, в том числе 97 – это дети. Но это не значит, что мы должны поддаваться самоуспокоению", – написал Церцвадзе.
По словам главного инфекциониста, нужно сделать все, чтобы лечение COVID и других респираторных инфекций в Грузии проводилось по самым высоким стандартам, и чтобы ни один заболевший не остался без полноценного медицинского обслуживания, необходимого в таких случаях.
Что касается нового субварианта "омикрона" - "кракена", который быстро распространяется по миру, в Грузии пока не зафиксирован. "Кракен" быстро распространяется, но не отличается тяжелым течением. В среднем, по данным на конец января, в Грузии фиксируется до 500 новых случаев коронавируса.