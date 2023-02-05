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Пандемия COVID не преодолена: главный инфекционист Грузии
Пандемия COVID не преодолена: главный инфекционист Грузии
Предположение, что доминирующим подвариантом кононавируса в США станет XBB1.5, получивший прозвище "кракен", оправдалось, завил врач 05.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-05T11:32+0400
2023-02-05T11:32+0400
2023-02-05T11:16+0400
грузия
общество
новости
тенгиз церцвадзе
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Еще рано говорить о полном преодолении пандемии COVID, написал социальной сети директор Центральной инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе. "Кракен" – новый субвариант "омикрона". В Грузии он пока не зафиксирован, однако его считают самым быстро распространяемым из всех известных штаммов. Известно, что "кракен" не отличается тяжелым течением. По его словам, предположение, что доминирующим подвариантом в США станет XBB1.5, получивший прозвище "кракен", оправдалось. На его долю приходится более 60% случаев. Как отметил Церцвадзе, указанный штамм характеризуется наибольшей трансмиссивностью, хотя его тяжесть не превышает тяжести заболевания, вызываемого другими подвариантами. "Основ для паники нет" – глава минздрава Грузии о ситуации с коронавирусом >>"Субвариант XBB1.5 считается наиболее трансмиссивным, хотя тяжесть заболевания, вызванного этим субвариантом, не превышает тяжести заболевания, вызванного другими субвариантами. Тем не менее он остается потенциально смертельным вирусом. По данным CDC, в ряде стран наблюдается рост смертности от COVID", - написал Церцвадзе. По его словам, так 97 человек умерли от COVID в Японии 2 февраля, а в США в течение большей части января в среднем умирало около 500 человек в день. Коронавирус у Саакашвили: врач рассказал о состоянии экс-президента >>Предполагается, что субвариант XBB1.5 менее чувствителен к стандартной вакцине. Бивалентные вакцины нового поколения также защищают от этого подварианта, хотя и в меньшей степени, чем от ранее существовавших подвариантов. По словам Церцвадзе, "недавно привлек внимание еще один новый подвариант - СН.1.1, получивший прозвище "Ортрус"". По данным января, в среднем в Грузии в сутки делают 6-7 тысяч тестов на коронавирус, среди них 200-300 положительных случаев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, тенгиз церцвадзе, коронавирус covid-19
грузия, общество, новости, тенгиз церцвадзе, коронавирус covid-19
Пандемия COVID не преодолена: главный инфекционист Грузии
Предположение, что доминирующим подвариантом кононавируса в США станет XBB1.5, получивший прозвище "кракен", оправдалось, завил врач
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Еще рано говорить о полном преодолении пандемии COVID, написал социальной сети директор Центральной инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.
"Кракен" – новый субвариант "омикрона". В Грузии он пока не зафиксирован, однако его считают самым быстро распространяемым из всех известных штаммов. Известно, что "кракен" не отличается тяжелым течением.
"27 января ВОЗ в очередной раз продлила чрезвычайное положение, связанное с COVID, а это значит, что говорить о полном контроле над пандемией COVID еще рано. Что касается вариантов и подвариантов SARS-CoV-2, то "Омикрон"и его подварианты остаются наиболее распространенными штаммами во всем мире", - написал Церцвадзе.
По его словам, предположение, что доминирующим подвариантом в США станет XBB1.5, получивший прозвище "кракен", оправдалось. На его долю приходится более 60% случаев.
Как отметил Церцвадзе, указанный штамм характеризуется наибольшей трансмиссивностью, хотя его тяжесть не превышает тяжести заболевания, вызываемого другими подвариантами.
"Субвариант XBB1.5 считается наиболее трансмиссивным, хотя тяжесть заболевания, вызванного этим субвариантом, не превышает тяжести заболевания, вызванного другими субвариантами. Тем не менее он остается потенциально смертельным вирусом. По данным CDC, в ряде стран наблюдается рост смертности от COVID", - написал Церцвадзе.
По его словам, так 97 человек умерли от COVID в Японии 2 февраля, а в США в течение большей части января в среднем умирало около 500 человек в день.
Предполагается, что субвариант XBB1.5 менее чувствителен к стандартной вакцине. Бивалентные вакцины нового поколения также защищают от этого подварианта, хотя и в меньшей степени, чем от ранее существовавших подвариантов.
По словам Церцвадзе, "недавно привлек внимание еще один новый подвариант - СН.1.1, получивший прозвище "Ортрус"".
По данным января, в среднем в Грузии в сутки делают 6-7 тысяч тестов на коронавирус, среди них 200-300 положительных случаев.