https://sputnik-georgia.ru/20230205/pandemiya-covid-ne-preodolena-glavnyy-infektsionist-gruzii-274575301.html

Пандемия COVID не преодолена: главный инфекционист Грузии

Пандемия COVID не преодолена: главный инфекционист Грузии

Предположение, что доминирующим подвариантом кононавируса в США станет XBB1.5, получивший прозвище "кракен", оправдалось, завил врач 05.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-05T11:32+0400

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грузия

общество

новости

тенгиз церцвадзе

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Еще рано говорить о полном преодолении пандемии COVID, написал социальной сети директор Центральной инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе. "Кракен" – новый субвариант "омикрона". В Грузии он пока не зафиксирован, однако его считают самым быстро распространяемым из всех известных штаммов. Известно, что "кракен" не отличается тяжелым течением. По его словам, предположение, что доминирующим подвариантом в США станет XBB1.5, получивший прозвище "кракен", оправдалось. На его долю приходится более 60% случаев. Как отметил Церцвадзе, указанный штамм характеризуется наибольшей трансмиссивностью, хотя его тяжесть не превышает тяжести заболевания, вызываемого другими подвариантами. "Основ для паники нет" – глава минздрава Грузии о ситуации с коронавирусом >>"Субвариант XBB1.5 считается наиболее трансмиссивным, хотя тяжесть заболевания, вызванного этим субвариантом, не превышает тяжести заболевания, вызванного другими субвариантами. Тем не менее он остается потенциально смертельным вирусом. По данным CDC, в ряде стран наблюдается рост смертности от COVID", - написал Церцвадзе. По его словам, так 97 человек умерли от COVID в Японии 2 февраля, а в США в течение большей части января в среднем умирало около 500 человек в день. Коронавирус у Саакашвили: врач рассказал о состоянии экс-президента >>Предполагается, что субвариант XBB1.5 менее чувствителен к стандартной вакцине. Бивалентные вакцины нового поколения также защищают от этого подварианта, хотя и в меньшей степени, чем от ранее существовавших подвариантов. По словам Церцвадзе, "недавно привлек внимание еще один новый подвариант - СН.1.1, получивший прозвище "Ортрус"". По данным января, в среднем в Грузии в сутки делают 6-7 тысяч тестов на коронавирус, среди них 200-300 положительных случаев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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