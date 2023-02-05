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Пандемия COVID не преодолена: главный инфекционист Грузии
Пандемия COVID не преодолена: главный инфекционист Грузии
Предположение, что доминирующим подвариантом кононавируса в США станет XBB1.5, получивший прозвище "кракен", оправдалось, завил врач 05.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-05T11:32+0400
2023-02-05T11:16+0400
грузия
общество
новости
тенгиз церцвадзе
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Еще рано говорить о полном преодолении пандемии COVID, написал социальной сети директор Центральной инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе. "Кракен" – новый субвариант "омикрона". В Грузии он пока не зафиксирован, однако его считают самым быстро распространяемым из всех известных штаммов. Известно, что "кракен" не отличается тяжелым течением. По его словам, предположение, что доминирующим подвариантом в США станет XBB1.5, получивший прозвище "кракен", оправдалось. На его долю приходится более 60% случаев. Как отметил Церцвадзе, указанный штамм характеризуется наибольшей трансмиссивностью, хотя его тяжесть не превышает тяжести заболевания, вызываемого другими подвариантами. "Основ для паники нет" – глава минздрава Грузии о ситуации с коронавирусом &gt;&gt;"Субвариант XBB1.5 считается наиболее трансмиссивным, хотя тяжесть заболевания, вызванного этим субвариантом, не превышает тяжести заболевания, вызванного другими субвариантами. Тем не менее он остается потенциально смертельным вирусом. По данным CDC, в ряде стран наблюдается рост смертности от COVID", - написал Церцвадзе. По его словам, так 97 человек умерли от COVID в Японии 2 февраля, а в США в течение большей части января в среднем умирало около 500 человек в день. Коронавирус у Саакашвили: врач рассказал о состоянии экс-президента &gt;&gt;Предполагается, что субвариант XBB1.5 менее чувствителен к стандартной вакцине. Бивалентные вакцины нового поколения также защищают от этого подварианта, хотя и в меньшей степени, чем от ранее существовавших подвариантов. По словам Церцвадзе, "недавно привлек внимание еще один новый подвариант - СН.1.1, получивший прозвище "Ортрус"". По данным января, в среднем в Грузии в сутки делают 6-7 тысяч тестов на коронавирус, среди них 200-300 положительных случаев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, общество, новости, тенгиз церцвадзе, коронавирус covid-19
грузия, общество, новости, тенгиз церцвадзе, коронавирус covid-19

Пандемия COVID не преодолена: главный инфекционист Грузии

11:32 05.02.2023
© courtesy of Tengiz TsertsvadzeДиректор инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе
Директор инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе - Sputnik Грузия, 1920, 05.02.2023
© courtesy of Tengiz Tsertsvadze
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Предположение, что доминирующим подвариантом кононавируса в США станет XBB1.5, получивший прозвище "кракен", оправдалось, завил врач
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Еще рано говорить о полном преодолении пандемии COVID, написал социальной сети директор Центральной инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.
"Кракен" – новый субвариант "омикрона". В Грузии он пока не зафиксирован, однако его считают самым быстро распространяемым из всех известных штаммов. Известно, что "кракен" не отличается тяжелым течением.

"27 января ВОЗ в очередной раз продлила чрезвычайное положение, связанное с COVID, а это значит, что говорить о полном контроле над пандемией COVID еще рано. Что касается вариантов и подвариантов SARS-CoV-2, то "Омикрон"и его подварианты остаются наиболее распространенными штаммами во всем мире", - написал Церцвадзе.

По его словам, предположение, что доминирующим подвариантом в США станет XBB1.5, получивший прозвище "кракен", оправдалось. На его долю приходится более 60% случаев.
Как отметил Церцвадзе, указанный штамм характеризуется наибольшей трансмиссивностью, хотя его тяжесть не превышает тяжести заболевания, вызываемого другими подвариантами.
"Основ для паники нет" – глава минздрава Грузии о ситуации с коронавирусом >>
"Субвариант XBB1.5 считается наиболее трансмиссивным, хотя тяжесть заболевания, вызванного этим субвариантом, не превышает тяжести заболевания, вызванного другими субвариантами. Тем не менее он остается потенциально смертельным вирусом. По данным CDC, в ряде стран наблюдается рост смертности от COVID", - написал Церцвадзе.
По его словам, так 97 человек умерли от COVID в Японии 2 февраля, а в США в течение большей части января в среднем умирало около 500 человек в день.
Коронавирус у Саакашвили: врач рассказал о состоянии экс-президента >>
Предполагается, что субвариант XBB1.5 менее чувствителен к стандартной вакцине. Бивалентные вакцины нового поколения также защищают от этого подварианта, хотя и в меньшей степени, чем от ранее существовавших подвариантов.
По словам Церцвадзе, "недавно привлек внимание еще один новый подвариант - СН.1.1, получивший прозвище "Ортрус"".
По данным января, в среднем в Грузии в сутки делают 6-7 тысяч тестов на коронавирус, среди них 200-300 положительных случаев.
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