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Сколько заключенных в тюрьмах Грузии? Новая статистика

Сколько заключенных в тюрьмах Грузии? Новая статистика

За год число заключенных в грузинских тюрьмах увеличилось на 3,7% 05.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-05T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. В тюрьмах Грузии, согласно данным на 1 января 2023 года, находилось 9 542 человека, из которых 326 – женщины, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии (Сакстат). Общее число заключенных в Грузии на 1 декабря составляло 0,26% от общего населения страны. При этом около 3 тысяч заключенных имеют второй и более срок. Все 13 тюрем, существующих Грузии на 1 января, были заполнены на 81,9%. При этом за год число заключенных в грузинских тюрьмах увеличилось на 3,7%, а число женщин-заключенных выросло на 8,3%, а число мужчин – на 3,5%. Из общего числа заключенных только 20% еще ждут своего наказания, остальные уже приговорены к различным срокам.Основную часть осужденных за различные преступления составляют лица в возрасте от 31 до 49 лет. Однако также в тюрьмах Грузии срок отбывают 34 несовершеннолетних и 58 человек старше 70 лет. Наибольшее число осужденных содержатся в тюрьмах №15 в Рустави и в глданской тюрьме в Тбилиси. Что касается лиц, ждущих своего приговора, которых на 1 января в Грузии насчитывалось около 2 тысяч, то тут также лидирует возрастная категория от 31 до 49 лет. Кроме того, своего приговора ждут 11 несовершеннолетних и семь человек старше 70 лет. Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления. Основная часть из них сидит за экономические преступления и преступления против человека – убийство и нанесение вреда здоровью. При этом в тюрьме для лиц, относящихся к особо высокому риску, находятся 173 осужденных. Остальные заключенные распределены по тюрьмам закрытого и полуоткрытого типа. Иностранцы в грузинских тюрьмах Всего на 1 января 2023 года в тюрьмах Грузии находился 654 гражданина 47 иностранных государств, что составляет 6,7% от общего числа осужденных. За год число иностранцев в грузинских тюрьмах выросло на 15,5%. Основная часть заключенных иностранцев – мужчины, однако в грузинских тюрьмах также сидит один несовершеннолетний иностранец и 64 женщины. Почти треть всех иностранцев – граждане Турции, далее следуют граждане России, Азербайджана, Армении и Украины. Также в грузинских тюрьмах наказание отбывают граждане США, Франции, Германии, Израиля и других стран. Смертность заключенных В тюрьмах Грузии от различных болезней в 2022 году скончался 21 заключенный. При этом 12 скончались в клиниках, а 9 – в тюрьмах. Что касается причин смерти, то в одном случае причиной смерти названа травма, в четырех случаях – суицид, еще в четырех случая причина смерти не установлена. В остальных случаях причиной смерти стали различные заболевания. Условные заключенные Помимо находящихся в заключении, в Грузии также есть 22,3 тысячи осужденных, отбывающих свои сроки условно. Основная часть из них – мужчины. Кроме того, условно свои сроки отбывает около 1,1 тысячи женщин и 75 несовершеннолетних. При этом на условном сроке находятся 320 иностранцев из 25 стран, среди которых граждане РФ, Турции Азербайджана, Армении, Узбекистана, Израиля, Индии и Великобритании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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