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https://sputnik-georgia.ru/20230205/v-gruzii-obnovlyayut-sportivnuyu-infrastrukturu-274583794.html
В Грузии обновляют спортивную инфраструктуру
В Грузии обновляют спортивную инфраструктуру
Развитие спортивной инфраструктуры является одним из приоритетов правительства Грузии 05.02.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 5 фев— Sputnik. В ближайшее время в Грузии построят и отремонтируют 10 стадионов и завершат строительство спорткомплексов в регионах Грузии, говорится в сообщении администрации правительства. По данным правительства, к чемпионату УЕФА до 21 года, который Грузия принимает в 2023 году, уже почти завершены работы по строительство и ремонту 10 стадионов. Кроме того, в 2023 году завершится строительство бассейна по олимпийским стандартам в городе Кутаиси, строительство спорткомплекса в городе Рустави и стадиона в Марнеули. Сколько объектов построено в Грузии в 2022 году – новая статистика &gt;&gt;Также планируется продолжить работу над строительством спорткомплексов в Ахалцихе и Зугдиди. Развитие спортивной инфраструктуры является одним из приоритетов правительства Грузии. Власти анонсируют, что страна будет принимать все больше спортивных чемпионатов, которые привлекут большее число визитеров из разных стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, кутаиси, рустави, экономика, строительство
спорт, грузия, новости, кутаиси, рустави, экономика, строительство

В Грузии обновляют спортивную инфраструктуру

20:16 05.02.2023 (обновлено: 21:11 05.02.2023)
© photo: Sputnik / StringerЖилые дома в районе Сабуртало в столице Грузии Строительство нового дома
Жилые дома в районе Сабуртало в столице Грузии Строительство нового дома - Sputnik Грузия, 1920, 05.02.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Развитие спортивной инфраструктуры является одним из приоритетов правительства Грузии
ТБИЛИСИ, 5 фев— Sputnik. В ближайшее время в Грузии построят и отремонтируют 10 стадионов и завершат строительство спорткомплексов в регионах Грузии, говорится в сообщении администрации правительства.
По данным правительства, к чемпионату УЕФА до 21 года, который Грузия принимает в 2023 году, уже почти завершены работы по строительство и ремонту 10 стадионов.
Кроме того, в 2023 году завершится строительство бассейна по олимпийским стандартам в городе Кутаиси, строительство спорткомплекса в городе Рустави и стадиона в Марнеули.
Сколько объектов построено в Грузии в 2022 году – новая статистика >>
Также планируется продолжить работу над строительством спорткомплексов в Ахалцихе и Зугдиди.
Развитие спортивной инфраструктуры является одним из приоритетов правительства Грузии. Власти анонсируют, что страна будет принимать все больше спортивных чемпионатов, которые привлекут большее число визитеров из разных стран.
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