https://sputnik-georgia.ru/20230205/v-gruzii-obnovlyayut-sportivnuyu-infrastrukturu-274583794.html

В Грузии обновляют спортивную инфраструктуру

В Грузии обновляют спортивную инфраструктуру

Развитие спортивной инфраструктуры является одним из приоритетов правительства Грузии 05.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-05T20:16+0400

2023-02-05T20:16+0400

2023-02-05T21:11+0400

спорт

грузия

новости

кутаиси

рустави

экономика

строительство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/1a/264810111_0:16:3077:1747_1920x0_80_0_0_0c825ae6d349606f29140388f835a2fb.jpg

ТБИЛИСИ, 5 фев— Sputnik. В ближайшее время в Грузии построят и отремонтируют 10 стадионов и завершат строительство спорткомплексов в регионах Грузии, говорится в сообщении администрации правительства. По данным правительства, к чемпионату УЕФА до 21 года, который Грузия принимает в 2023 году, уже почти завершены работы по строительство и ремонту 10 стадионов. Кроме того, в 2023 году завершится строительство бассейна по олимпийским стандартам в городе Кутаиси, строительство спорткомплекса в городе Рустави и стадиона в Марнеули. Сколько объектов построено в Грузии в 2022 году – новая статистика >>Также планируется продолжить работу над строительством спорткомплексов в Ахалцихе и Зугдиди. Развитие спортивной инфраструктуры является одним из приоритетов правительства Грузии. Власти анонсируют, что страна будет принимать все больше спортивных чемпионатов, которые привлекут большее число визитеров из разных стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кутаиси

рустави

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, кутаиси, рустави, экономика, строительство