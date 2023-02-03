https://sputnik-georgia.ru/20230203/skolko-obektov-postroeno-v-gruzii-v-2022-godu--novaya-statistika-274516133.html

Сколько объектов построено в Грузии в 2022 году – новая статистика

Сколько объектов построено в Грузии в 2022 году – новая статистика

Больше половины построенных в 2022 году объектов приходятся на Тбилиси, Кахети и Мцхета-Мтианети 03.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-03T09:01+0400

2023-02-03T09:01+0400

2023-02-03T09:01+0400

грузия

новости

экономика

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

строительство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/1a/266901975_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_5693a64867bdf4321a6a9af06b08e781.jpg

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. В 2022 году в Грузии было введено в эксплуатацию 2 654 объекта общей площадью 2,66 миллиона квадратных метров, сообщает Национальная служба статистики Грузии (Сакстат).По сравнению с 2021 годом, за отчетный период число введенных в эксплуатацию объектов выросло на 13,1%, а площадь выросла на 51,3%.Экономика Грузии в 2023 году выросла 10,1% – новая статистика >>Больше половины построенных за 2022 год объектов приходятся на Тбилиси, а также регионы Кахети и Мцхета-Мтианети.В Грузии в 2022 году муниципальными органами власти было выдано 10,8 тысячи разрешений на строительство объектов общей площадью 7,4 миллиона квадратных метров.По сравнению с 2021 годом число выданных разрешений выросло на 7,28%, а площадь предполагаемого строительства уменьшилась на 0,2%.Fitch Ratings улучшил прогноз по Грузии со стабильного до позитивного >>Из общего числа выданных разрешений, 77,2% приходится на четыре региона – Тбилиси, Квемо Картли, Имерети и Мцхета-Мтианети.Компетентные органы с начала года выдавали разрешения на строительство самых разных зданий – многофункциональных жилых комплексов, гостиниц, торговых объектов, заводов, сельскохозяйственных объектов и других, но основная часть приходится на жилые комплексы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", строительство