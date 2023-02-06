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Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 150 человек
Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 150 человек
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 в провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов 06.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-06T09:20+0400
2023-02-06T09:20+0400
2023-02-06T10:29+0400
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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Семьдесят шесть человек погибли, 440 пострадали в результате землетрясения в семи провинциях Турции, сообщило управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) .Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 в провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии. Землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.В трех провинциях Сирии в результате землетрясения погибли 99 человек и 334 получили ранения, сообщило Сирийской агентство новостей со ссылкой на министерство здравоохранения страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, происшествия, сирия, турция, землетрясение
Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 150 человек
09:20 06.02.2023 (обновлено: 10:29 06.02.2023)
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 в провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Семьдесят шесть человек погибли, 440 пострадали в результате землетрясения в семи провинциях Турции, сообщило управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) .
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 в провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии. Землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.
"По состоянию на 06:30 (совпадает с мск) утра 76 человек погибли и 440 человек получили ранения в семи провинциях в результате землетрясения магнитудой 7,4, эпицентром которого стал район Пазарчик в Кахраманмараше", – информирует управление.
В трех провинциях Сирии в результате землетрясения погибли 99 человек и 334 получили ранения, сообщило Сирийской агентство новостей со ссылкой на министерство здравоохранения страны.