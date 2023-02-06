https://sputnik-georgia.ru/20230206/chislo-zhertv-zemletryaseniya-v-turtsii-i-sirii-prevysilo-150-chelovek-274591126.html

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 150 человек

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 150 человек

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 в провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов 06.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-06T09:20+0400

2023-02-06T09:20+0400

2023-02-06T10:29+0400

в мире

новости

происшествия

сирия

турция

землетрясение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/06/274592780_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6d984401be825ff7fb6549df0c7dec6b.jpg

ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Семьдесят шесть человек погибли, 440 пострадали в результате землетрясения в семи провинциях Турции, сообщило управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) .Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 в провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии. Землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.В трех провинциях Сирии в результате землетрясения погибли 99 человек и 334 получили ранения, сообщило Сирийской агентство новостей со ссылкой на министерство здравоохранения страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сирия

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, происшествия, сирия, турция, землетрясение