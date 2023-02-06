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Дорога из Грузии в Россию через "Верхний Ларс" может быть закрыта до среды – дипломат
Дорога из Грузии в Россию через "Верхний Ларс" может быть закрыта до среды – дипломат
Из-за погодных условий на участке Гудаури-Коби движение запрещено для всех видов транспорта 06.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-06T12:30+0400
2023-02-06T12:30+0400
2023-02-06T12:30+0400
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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Дорога из Грузии в Россию через таможенно-пропускной пункт "Верхний Ларс", по предварительным данным, будет закрыта до среды, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на таможенного атташе посольства Армении в России Ваана Акопяна.По данным департамента автодорожного транспорта Грузии, из-за высокого уровня лавинной опасности на участке Гудаури (Пост)-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Стеgанцминда-Ларс, ведущей к границе Грузии с Россией, движение запрещено для всех видов транспорта. На остальных участках дороги движение автотранспорта без ограничений.Атташе отметил, что по состоянию на 5 февраля 15:00 на территории Грузии оставались 250 большегрузов, которые направлялись в РФ через Ларс. Из них 100 – армянские.Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией закрыто для всех видов транспорта>>Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Дорога из Грузии в Россию через "Верхний Ларс" может быть закрыта до среды – дипломат
Из-за погодных условий на участке Гудаури-Коби движение запрещено для всех видов транспорта
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Дорога из Грузии в Россию через таможенно-пропускной пункт "Верхний Ларс", по предварительным данным, будет закрыта до среды, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на таможенного атташе посольства Армении в России Ваана Акопяна.
По данным департамента автодорожного транспорта Грузии, из-за высокого уровня лавинной опасности на участке Гудаури (Пост)-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Стеgанцминда-Ларс, ведущей к границе Грузии с Россией, движение запрещено для всех видов транспорта. На остальных участках дороги движение автотранспорта без ограничений.
"Синоптики прогнозируют осадки в виде снега до конца вторника. По предварительным данным, до среды дорога будет закрыта", – сказал Акопян.
Атташе отметил, что по состоянию на 5 февраля 15:00 на территории Грузии оставались 250 большегрузов, которые направлялись в РФ через Ларс. Из них 100 – армянские.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.