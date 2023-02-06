https://sputnik-georgia.ru/20230206/erdogan-v-rezultate-zemletryaseniya-v-turtsii-pogiblo-912-chelovek-274613063.html

Эрдоган: в результате землетрясения в Турции погибло 912 человек

Эрдоган: в результате землетрясения в Турции погибло 912 человек

Эрдоган заявил, что Турция столкнулась с самой большой с 1939 года катастрофой 06.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-06T15:25+0400

2023-02-06T15:25+0400

2023-02-06T15:25+0400

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. При землетрясении в Турции погибли 912 человек, ранены 5385, заявил президент Турции Тайип Эрдога.Рано утром в провинции Кахраманмараш также произошло землетрясение магнитудой 7,7. Днем в центральной части Турции зафиксировали новое землетрясение магнитудой 7,7. Несколько минут спустя последовал еще один толчок, его магнитуда оценивается в 5,9. А в 13:51 сейсмологи зарегистрировали толчок магнитудой 5,4 на востоке Турции.При этом глава Турции лтметил что прогнозировать число погибших в землетрясении сейчас невозможно."Сегодня ночью в 04.17 (совпадает с мск) нас потрясла самая большая катастрофа, которую мы пережили за последнее столетие после землетрясения в Эрзинджане в 1939 году", - сказал Эрдоган.По его словам, обрушились 2818 зданий.Гражданин Грузии погиб во время землетрясения в Турции >>"В настоящее время 9 тысяч человек ведут поисково-спасательные операции, и это число постоянно увеличивается за счет тех, кто попадает в регион извне", - заявил Эрдоган.Кроме того, серьезно пострадали сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По информации Минздрава республики, число погибших превысило 370, ранения и травмы порядка 1,1 тысячи человек.Подземные толчки ощущались также в Ливане, Израиле, Ираке и Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, происшествия, турция, реджеп тайип эрдоган, землетрясение в турции 2023