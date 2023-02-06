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Грузинский борец завоевал серебро для Азербайджана на турнире в Хорватии
Грузинский борец завоевал серебро для Азербайджана на турнире в Хорватии
В финальном поединке грузин должен был бороться с иранцем Амиром Хуссейном Заре, но последний не вышел на схватку 06.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-06T08:32+0400
2023-02-06T08:32+0400
2023-02-06T08:32+0400
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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Грузинский борец вольного стиля Георгий Мешвидишвили (125 кг) успешно дебютировал за сборную Азербайджана, став вице-чемпионом в первом же рейтинговом турнире, сообщает Sputnik Азербайджан.Во второй соревновательный день рейтингового международного турнира в хорватском Загребе азербайджанские борцы вольного стиля завоевали еще три медали. Лучшего результата среди них добился грузинский легионер Георгий Мешвидишвили (125 кг), который стал обладателем серебряной медали. В финальном поединке он должен был бороться с иранцем Амиром Хуссейном Заре, но последний не вышел на схватку и довольствовался вторым местом.Грузинский борец дебютирует за сборную Азербайджана >>Отметим, что для Мешвидишвили это был первый международный старт в составе сборной Азербайджана. Учитывая, что в дебютном соревновании с довольно-таки серьезной конкуренцией он смог выйти в финал, то можно предположить, что в супертяжелом весе у национальной команды появился новый лидер.Ранее в составе сборной Азербайджана по вольной борьбе выступал другой грузинский легионер Георгий Эдишерашвили (57 кг), который завоевал две золотые медали чемпионата Европы. В составе национальной команды по греко-римской борьбе выступает еще один грузинский спортсмен Бека Канделаки (130 кг).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, азербайджан, новости, хорватия, борьба, грузия
Грузинский борец завоевал серебро для Азербайджана на турнире в Хорватии
В финальном поединке грузин должен был бороться с иранцем Амиром Хуссейном Заре, но последний не вышел на схватку
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Грузинский борец вольного стиля Георгий Мешвидишвили (125 кг) успешно дебютировал за сборную Азербайджана, став вице-чемпионом в первом же рейтинговом турнире, сообщает Sputnik Азербайджан.
Во второй соревновательный день рейтингового международного турнира в хорватском Загребе азербайджанские борцы вольного стиля завоевали еще три медали. Лучшего результата среди них добился грузинский легионер Георгий Мешвидишвили (125 кг), который стал обладателем серебряной медали.
В финальном поединке он должен был бороться с иранцем Амиром Хуссейном Заре, но последний не вышел на схватку и довольствовался вторым местом.
Отметим, что для Мешвидишвили это был первый международный старт в составе сборной Азербайджана. Учитывая, что в дебютном соревновании с довольно-таки серьезной конкуренцией он смог выйти в финал, то можно предположить, что в супертяжелом весе у национальной команды появился новый лидер.
Ранее в составе сборной Азербайджана по вольной борьбе выступал другой грузинский легионер Георгий Эдишерашвили (57 кг), который завоевал две золотые медали чемпионата Европы. В составе национальной команды по греко-римской борьбе выступает еще один грузинский спортсмен Бека Канделаки (130 кг).