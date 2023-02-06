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Грузия направит Турции спецтехнику и спасателей

Грузия направит Турции спецтехнику и спасателей

В борьбе с последствиями землетрясения в Турции будут задействованы сотрудники Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии 06.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-06T13:51+0400

2023-02-06T13:51+0400

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Правительство Грузии направит Турции соответствующую технику и спасателей для участия в спасательных мероприятиях, говорится в сообщении пресс-службы администрации грузинского правительства. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 284 человека, пострадали 2 323. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте. Как уточнили в ведомстве, в борьбе с последствиями землетрясения в Турции будут задействованы сотрудники Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии. Землетрясение произошло на границе Армении и Грузии>>В трех провинциях Сирии в результате землетрясения, по последним данным Минздрава, жертвами землетрясения в стране стали 326 человек, пострадали 1 042.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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