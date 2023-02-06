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Грузия направит Турции спецтехнику и спасателей
Грузия направит Турции спецтехнику и спасателей
В борьбе с последствиями землетрясения в Турции будут задействованы сотрудники Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии 06.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-06T13:51+0400
2023-02-06T13:51+0400
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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Правительство Грузии направит Турции соответствующую технику и спасателей для участия в спасательных мероприятиях, говорится в сообщении пресс-службы администрации грузинского правительства. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 284 человека, пострадали 2 323. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте. Как уточнили в ведомстве, в борьбе с последствиями землетрясения в Турции будут задействованы сотрудники Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии. Землетрясение произошло на границе Армении и Грузии>>В трех провинциях Сирии в результате землетрясения, по последним данным Минздрава, жертвами землетрясения в стране стали 326 человек, пострадали 1 042.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, турция, сирия, ливан, ираклий гарибашвили, минздрав
Грузия направит Турции спецтехнику и спасателей
13:51 06.02.2023 (обновлено: 14:41 06.02.2023)
В борьбе с последствиями землетрясения в Турции будут задействованы сотрудники Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Правительство Грузии направит Турции соответствующую технику и спасателей для участия в спасательных мероприятиях, говорится в сообщении пресс-службы администрации грузинского правительства.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 284 человека, пострадали 2 323. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.
"По решению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, из-за произошедшего в Турции землетрясения, правительство Грузии в ближайшие часы направит соответствующую технику и спасателей для участия в спасательной операции", – говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства.
Как уточнили в ведомстве, в борьбе с последствиями землетрясения в Турции будут задействованы сотрудники Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
В трех провинциях Сирии в результате землетрясения, по последним данным Минздрава, жертвами землетрясения в стране стали 326 человек, пострадали 1 042.