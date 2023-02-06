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Землетрясение произошло на границе Армении и Грузии
Землетрясение произошло на границе Армении и Грузии
Сила толчков в эпицентре землетрясения составляла 4 балла 06.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-06T11:05+0400
2023-02-06T11:05+0400
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ТБИЛИСИ, 6 фев - Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,1 произошло ночью на армяно-грузинской границе, в 10 км к северо-востоку от села Бавра, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на спасательную служба МВД.Сила толчков в эпицентре, в 10 км к северо-востоку от села Бавра, составила 4 балла.Кроме села Бавра толчки ощущались в селах Сарагюх, Казанчи и Ашоцк в Ширакской области (3 балла).Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 150 человек>>В ночь на понедельник также произошло землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. По последним данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали. Сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.В трех провинциях Сирии в результате землетрясения погибли 99 человек и 334 получили ранения, сообщило Сирийской агентство новостей со ссылкой на министерство здравоохранения страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, турция, землетрясение, землетрясения в грузии
Землетрясение произошло на границе Армении и Грузии
Сила толчков в эпицентре землетрясения составляла 4 балла
ТБИЛИСИ, 6 фев - Sputnik.
Землетрясение магнитудой 3,1 произошло ночью на армяно-грузинской границе, в 10 км к северо-востоку от села Бавра, сообщает Sputnik Армения
со ссылкой на спасательную служба МВД.
Сила толчков в эпицентре, в 10 км к северо-востоку от села Бавра, составила 4 балла.
Кроме села Бавра толчки ощущались в селах Сарагюх, Казанчи и Ашоцк в Ширакской области (3 балла).
В ночь на понедельник также произошло землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. По последним данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали. Сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.
В трех провинциях Сирии в результате землетрясения погибли 99 человек и 334 получили ранения, сообщило Сирийской агентство новостей со ссылкой на министерство здравоохранения страны.