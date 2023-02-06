https://sputnik-georgia.ru/20230206/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-6-fevralya-2023-274586684.html

Какой сегодня церковный праздник: 6 февраля 2023

Какой сегодня церковный праздник: 6 февраля 2023

По православному церковному календарю 6 февраля 2023 отмечают день памяти Святых Ксении, Вавилы, Тимофея, Агапия, Македония и других 06.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-06T01:01+0400

2023-02-06T01:01+0400

2023-02-06T01:01+0400

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Ксения МиласскаяПо церковному календарю 6 февраля поминают преподобную Ксению Миласскую, жившую в V веке.Родилась будущая Святая в семье знатного римского сенатора. Дева, названная при рождении Евсевией, с юности стремилась к Богу. Чтобы избежать предстоящего брака, навязанного родителями, она тайно ушла из дома с двумя преданными служанками.По пути встретившись с настоятелем монастыря Святого апостола Андрея, расположенного в городе Милассе (Кесария), она, изменив имя, назвалась Ксенией и упросила его взять ее с собой, вместе со спутницами. В Милассе Ксения купила землю и, построив церковь имени Святого Стефана, основала женский монастырь.Вскоре епископ Миласса посвятил благочестивую Ксению в диаконисы. Святая помогала всем – была благотворительницей для бедных, утешительницей для скорбящих и наставницей для грешных. В подвигах преподобная руководствовалась советами палестинского подвижника Святого Евфимия. Скончалась преподобная в 457 году.Святые мученикиПо церковному календарю 6 февраля поминают мучеников Вавилу Сицилийского и его учеников – Тимофея и Агапия, живших в III веке в окрестностях Рима.Спасаясь от преследования язычников, Вавила вместе с учениками ушел на остров Сицилию, где многих неверных обратил в истинную веру. Начальник острова, разгневанный деятельностью просветителя, велел схватить христиан и предать жестоким пыткам, а затем казнить.Сирийский пустынникПо церковному календарю 6 февраля поминают преподобного Македония, сирийского пустынника, жившего в конце IV - начале V веков.В начале своего подвижнического пути будущий Святой 25 лет вел жизнь странника, скитаясь по горам Финикии, Киликии и Сирии. Затем жил в Сирийской пустыне под открытым небом, избегая славы, так как многие приходили к нему за духовной помощью и наставлениями. Лишь в старости, уступая просьбам людей, стал жить в тесной келье, для него устроенной.Святой Македоний на протяжении всей жизни питался одним ячменем, истолченным и смоченным водой, за что его прозвали "критофагом" (в переводе с греческого крифи – ячмень, а фагоме – есть).Лишь почувствовав упадок сил, преподобный стал в пищу употреблять немного хлеба. Господь за благочестивую жизнь одарил Святого даром исцелять больных и изгонять бесов.Скончался преподобный примерно в 420 году. Ему было 70 лет.Ксения ПетербургскаяПо церковному календарю 6 февраля поминают блаженную Ксению Петербургскую.Родилась будущая Святая в благочестивой и благородной семье в первой половине XVIII века. По достижении совершеннолетия, Ксению выдали замуж за придворного певчего – полковника Андрея Петрова, с которым она жила в Санкт-Петербурге.Через несколько лет супруг внезапно скончался без христианского покаяния. Смерть мужа сильно поразила Ксению. Многие думали, что 26-летняя вдова лишилась рассудка, так как дом подарила знакомой – Параскеве Антоновой, а все остальное имущество раздала бедным.Переодевшись в костюм мужа и откликаясь только на его имя, она целыми днями бродила по петербургским улицам, уверяя всех, что умерла Ксения, а не ее супруг.Ее странный костюм и непонятные речи, добродушие и кротость давали повод злым людям, в частности глупым мальчишкам, издеваться над ней. Но блаженная, постоянно молясь, безропотно несла свой спасительный подвиг.Когда костюм супруга износился, она стала носить постоянно, летом и зимой, либо красную юбку и зеленую кофту, либо зеленую юбку и красную кофту, а на босые ноги, распухшие от мороза, надевала рваные башмаки.К странностям Ксении потихоньку привыкли. Люди стали предлагать ей деньги и теплую одежду, но блаженная не соглашалась ни в какую поменять свои лохмотья или принять милостыню.От добрых людей она брала лишь копейки с изображением всадника и сразу же отдавала таким же, как и она сама, беднякам. Целыми днями бродя по немощеным и грязным петербургским улицам, она заходила порой к своим знакомым, обедала у них, беседовала, а затем отправлялась снова странствовать. А ночи проводила до самого рассвета в поле, в коленопреклоненной молитве, делая попеременно земные поклоны на все четыре стороны.Окружающие постепенно стали обращать внимание, что в словах и поступках блаженной часто скрыт глубокий смысл. Если она что-нибудь у кого-то просила, это было для него знаком грядущей беды, а если кому подавала, то получателя в скором времени ждала нечаянная радость.Когда блаженную стали считать провидицей, стоило ей появиться на улицах и рынках города, как все предлагали свои услуги – упрашивали взять что-нибудь или отведать от предлагаемого товара, ибо торговцы подметили, что если Ксения берет что-то у хозяина, его торговля бывает очень удачной.Матери подносили больных детей к блаженной с просьбой благословить ребенка или просто погладить по голове, так как были убеждены, что одно ее прикосновение его исцелит.Ксения благодатный дар провидицы заслужила за великое смирение, любовь к ближним и молитву. Своим даром она многим помогла спасти душу и устроить жизнь. Сном праведницы она почила на 71 году жизни. Тело блаженной погребли на Смоленском кладбище.ИмениныПо церковному календарю 6 февраля именины отмечают Ксения, Анастасий, Вавила, Герасим, Иван, Денис, Николай, Павел и Тимофей.Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20230102/pravoslavnyy-kalendar-na-2023-god-prazdniki-posty-roditelskie-subboty-272822782.html

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справки , религия , календарь религиозных праздников