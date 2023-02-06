https://sputnik-georgia.ru/20230206/mid-gruzii-posle-zemletryaseniya-otkryl-goryachuyu-liniyu-v-turtsii-274605128.html

МИД Грузии после землетрясения открыл "горячую линию" в Турции

МИД Грузии после землетрясения открыл "горячую линию" в Турции

В дипломатические представительства Грузии в Турции не поступало сообщений о гражданах страны 06.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-06T14:30+0400

2023-02-06T14:30+0400

2023-02-06T14:47+0400

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Посольство Грузии в Турции, расположенное в Анкаре, и генеральные консульства в Стамбуле и Трабзоне, открыли "горячие линии" в связи с разрушительным землетрясением в стране, говорится в сообщении МИД Грузии.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 912 человек, пострадали 5 385. Спасены 2 470 человек. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте. В трех провинциях Сирии в результате землетрясения, по последним данным Минздрава, жертвами землетрясения в стране стали 326 человек, пострадали 1 042.Посольство Грузии в Анкаре: +905336903040; +905392208280Генеральное консульство Грузии в Стамбуле: +905418184400Генеральное консульство Грузии в Трабзоне: +905413262226Кроме того, МИД еще раз выразил глубокие соболезнования в связи с произошедшим в Турции, и выразил солидарность правительству и жителям страны.Сообщений о гражданах Грузии после землетрясения в Турции не поступало - МИД>>Ранее в МИД сообщили, что после землетрясения им не поступали сообщения о гражданах Грузии, и они находятся на постоянной связи с соответствующими структурами Турции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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