https://sputnik-georgia.ru/20230206/soobscheniy-o-grazhdanakh-gruzii-posle-zemletryaseniya-v-turtsii-ne-postupalo---mid-274603800.html

Сообщений о гражданах Грузии после землетрясения в Турции не поступало – МИД

Сообщений о гражданах Грузии после землетрясения в Турции не поступало – МИД

По последним данным, в результате разрушительного землетрясения в Турции погибли 912 человек 06.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-06T14:10+0400

2023-02-06T14:10+0400

2023-02-06T14:24+0400

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землетрясение в турции 2023

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Ни в посольство Грузии в Турции, ни в генеральное консульство после разрушительного землетрясения в турецкой провинции Кахраманмараш не поступало никаких сообщений о гражданах Грузии, сообщает телеканал "Формула" со ссылкой на МИД.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 912 человек, пострадали 5385. Спасены 2470 человек. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.В трех провинциях Сирии в результате землетрясения, по последним данным Минздрава, жертвами землетрясения в стране стали 326 человек, пострадали 1 042.Грузия направит Турции спецтехнику и спасателей>>По решению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, для участия в спасательных мероприятиях правительство направит в Турцию соответствующую технику и спасателей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, турция, мид россии, землетрясение в турции 2023