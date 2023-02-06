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Отголоски землетрясения в Турции скоро ощутят на Кавказе – эксперт
Отголоски землетрясения в Турции скоро ощутят на Кавказе – эксперт
Специалист рассказал о причинах землетрясения в Турции, которое унесло жизни сотен людей 06.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-06T20:21+0400
2023-02-06T20:21+0400
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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Директор единой геофизической службы РАН, доктор технических наук Юрий Виноградов считает, что отголоски мощного землетрясения в Турции в ближайшее время ощутят на территории России, в частности, в Сочи, Анапе, на Кавказе, сообщает РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли более 1100 человек, пострадали более 7600. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, это была самая значительная катастрофа с 1939 года.Юрий Виноградов пояснил, что землетрясение в Турции – результат столкновения Аравийской плиты с Восточно-Европейской платформой. Восточно-Европейская платформа большая и крепкая, она подставила свой лоб и крепко держит, но все равно, если сравнивать с ДТП, когда маленькая машинка въезжает в КАМАЗ, на нем тоже появляются трещины, уточнил специалист.В результате ночного землетрясения серьезно пострадали сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным, число жертв в Сирии составляет более 400 человек, пострадали почти 1300.Подземные толчки ощущались также в Ливане, Израиле, Ираке и Грузии.МИД Грузии после землетрясения открыл "горячую линию" в Турции>>Кроме того, в центральной части Турции в понедельник днем зафиксировали новое землетрясение магнитудой 7,7. По оценке сейсмологов, оно произошло в 59 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш. Очаг залегал на глубине два километра.Несколько минут спустя последовал еще один толчок, его магнитуда оценивается в 5,9. А в 13:51 сейсмологи зарегистрировали толчок магнитудой 5,4 на востоке Турции.О новых толчках в Дамаске, Латакии и других провинциях Сирии сообщило госагентство САНА.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, россия, турция, новости, землетрясения в грузии
Отголоски землетрясения в Турции скоро ощутят на Кавказе – эксперт
20:21 06.02.2023 (обновлено: 21:19 06.02.2023)
Специалист рассказал о причинах землетрясения в Турции, которое унесло жизни сотен людей
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik.
Директор единой геофизической службы РАН, доктор технических наук Юрий Виноградов считает, что отголоски мощного землетрясения в Турции в ближайшее время ощутят на территории России, в частности, в Сочи, Анапе, на Кавказе, сообщает РИА Новости
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Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли более 1100 человек, пострадали более 7600. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, это была самая значительная катастрофа с 1939 года.
Юрий Виноградов пояснил, что землетрясение в Турции – результат столкновения Аравийской плиты с Восточно-Европейской платформой.
"В Турции же недавно было землетрясение (в 2022 году)... Это сейсмически опасная зона, и она "заработала". В ближайшее время отголоски землетрясения будут раздаваться и на территории России - в районе Сочи, Анапы, на Кавказе. Но, конечно, не такой силы", - рассказал ученый.
Восточно-Европейская платформа большая и крепкая, она подставила свой лоб и крепко держит, но все равно, если сравнивать с ДТП, когда маленькая машинка въезжает в КАМАЗ, на нем тоже появляются трещины, уточнил специалист.
В результате ночного землетрясения серьезно пострадали сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным, число жертв в Сирии составляет более 400 человек, пострадали почти 1300.
Подземные толчки ощущались также в Ливане, Израиле, Ираке и Грузии.
Кроме того, в центральной части Турции в понедельник днем зафиксировали новое землетрясение магнитудой 7,7. По оценке сейсмологов, оно произошло в 59 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш. Очаг залегал на глубине два километра.
Несколько минут спустя последовал еще один толчок, его магнитуда оценивается в 5,9. А в 13:51 сейсмологи зарегистрировали толчок магнитудой 5,4 на востоке Турции.
О новых толчках в Дамаске, Латакии и других провинциях Сирии сообщило госагентство САНА.