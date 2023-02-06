https://sputnik-georgia.ru/20230206/otgoloski-zemletryaseniya-v-turtsii-skoro-oschutyat-na-kavkaze--ekspert-274626018.html

Отголоски землетрясения в Турции скоро ощутят на Кавказе – эксперт

Отголоски землетрясения в Турции скоро ощутят на Кавказе – эксперт

Специалист рассказал о причинах землетрясения в Турции, которое унесло жизни сотен людей 06.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-06T20:21+0400

2023-02-06T20:21+0400

2023-02-06T21:19+0400

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Директор единой геофизической службы РАН, доктор технических наук Юрий Виноградов считает, что отголоски мощного землетрясения в Турции в ближайшее время ощутят на территории России, в частности, в Сочи, Анапе, на Кавказе, сообщает РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли более 1100 человек, пострадали более 7600. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, это была самая значительная катастрофа с 1939 года.Юрий Виноградов пояснил, что землетрясение в Турции – результат столкновения Аравийской плиты с Восточно-Европейской платформой. Восточно-Европейская платформа большая и крепкая, она подставила свой лоб и крепко держит, но все равно, если сравнивать с ДТП, когда маленькая машинка въезжает в КАМАЗ, на нем тоже появляются трещины, уточнил специалист.В результате ночного землетрясения серьезно пострадали сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным, число жертв в Сирии составляет более 400 человек, пострадали почти 1300.Подземные толчки ощущались также в Ливане, Израиле, Ираке и Грузии.МИД Грузии после землетрясения открыл "горячую линию" в Турции>>Кроме того, в центральной части Турции в понедельник днем зафиксировали новое землетрясение магнитудой 7,7. По оценке сейсмологов, оно произошло в 59 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш. Очаг залегал на глубине два километра.Несколько минут спустя последовал еще один толчок, его магнитуда оценивается в 5,9. А в 13:51 сейсмологи зарегистрировали толчок магнитудой 5,4 на востоке Турции.О новых толчках в Дамаске, Латакии и других провинциях Сирии сообщило госагентство САНА.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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